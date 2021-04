“En la Plaza de Bolívar solo hay palomas”, la propuesta de Armando Benedetti para hacer las manifestaciones de abril frente a la oficina de Sarmiento Angulo

Armando Benedetti (Colprensa - Álvaro Tavera)

La reforma tributaria que plantea la administración del presidente colombiano, Iván Duque, ha generado un debate infinito respecto a lo beneficioso y no que puede ser implementar una modificación económica en los impuestos que pagan los colombianos. La subida en los precios de varios de los productos de uso común de los colombianos ha hecho que se convoque a un paro nacional para el próximo 28 de abril.

Sindicatos y centrales obreras planean tomarse las calles del país para protestar en contra de las medidas del Estado, y el senador Armando Benedetti invitó a los marchantes a manifestarse frente a la oficina de Carlos Sarmiento Angulo, y no en la Plaza de Bolívar, escenario común de las protestas.

De acuerdo con su apreciación, lo relevante de la marcha es lograr expresar las inconformidades frente a un espacio en el que se concentra el verdadero poder, es decir, la oficina del empresario, ubicada en la carrera 13 con 26, por ejemplo.

El pasado jueves 15 de abril, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó ante el Congreso el proyecto de reforma tributaria, bajo el nombre de “Ley de Solidaridad Sostenible”, con la cual el Gobierno pretende recaudar 23 billones de pesos para hacerle frente a la crisis económica que se vive en el país, según el Estado, como consecuencia de la llegada de la pandemia del coronavirus al país.

Según la revista Forbes, en su listado de las personas más ricas del mundo en el 2021, Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval, tiene una fortuna de 11.000 millones de dólares.

La Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios, en uno de sus más recientes informes, destacado por el portal informativo de La Silla Vacía, aseguró que una persona como Luis Carlos Sarmiento Angulo, el más rico del país, paga menos impuesto de renta que un contribuyente con ingresos en el rango medio alto.

Este no es el primer altercado entre ambas personalidades pues, en 2018, Sarmiento Angulo interpuso una tutela en contra de Benedetti, con la que lo acusaba de haberlo llamado ‘delincuente’. La balanza de la justicia se puso a favor de Benedetti, quien no tuvo que retractarse por sus palabras respecto al banquero pue, nunca lo llamó así. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la acción de tutela y aseguró que: “esta corporación no encuentra que tales expresiones afectan el buen nombre o la honra del actor, o le produzcan un daño moral tangible que imponga una intervención constitucional para su resarcimiento, cuando de un contexto integral de las expresiones utilizadas desde su sintaxis, su semántica y manifestación pragmática”.

En 2017, cuando empezó el enfrentamiento legal entre ambos, voceros del emporio de Sarmiento Angulo acusaron a Benedetti de “afirmar, temerariamente y sin ningún sustento probatorio, que él, dueño del Grupo Aval, y el director de Odebrecht para América Latina autorizaron el pago de coimas relacionadas con el proyecto Ruta del Sol 2”.

El paro nacional del 28 de abril quiere frenar la puesta en marcha de la polémica reforma tributaria, según el Comando Nacional Unitario, hay once razones principales para hacer lo posible para detener la decisión gubernamental, entre ellas, la imposición de IVA a elementos de la canasta básica familiar, al ACMP, a los servicios públicos, insumos agrícolas, pensiones, entre otras cosas.

La propuesta de Benedetti recibió el apoyo de personalidades como el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, quien aseguró que personas como Sarmiento Angulo son las verdaderas dueñas del país.

