Agresión policial contra bicicrosista en Medellín: uniformado agarró un casco de la institución y golpeó a un joven cuando hizo una maniobra aérea

Agresión policial: un uniformado golpeó con su casco a un bicicrosista en Medellín / (Twitter: @heidy_up).

Mientras practicaba BMX en una pista, un bicicrosista de Medellín fue agredido por un Policía del Valle de Aburrá. El deportista identificado como Jéfferson Rincón y sus compañeros de práctica denunciaron el caso de abuso de la autoridad luego de que Rincón realizara una acrobacia en el aire y posteriormente el policía lo impactara en su rostro con el casco de la institución.

En la noche del jueves 15 de abril, la pista deportiva ubicada bajo el puente de la 4 sur, fue invadida por miembros de la estación Belén de Medellín con el argumento de que los deportistas no tenían puesto el tapabocas y en el lugar se presentaba una aglomeración.

El uniformado que le propinó el golpe a Rincón consideró que el bicicrosista hizo la maniobra aérea a manera de ofensa y desacatando la orden de retiro contra un compañero suyo de la Policía que estaba en moto solicitando el desalojo.

Sin embargo, el joven desvirtuó ese argumento especificando que a él lo estaban grabando sus amigos para registrar los trucos en la bicicleta, y que luego de eso ya se iba ir a su casa antes del comienzo del toque de queda del jueves 15 de abril.

Al respecto, esto le declaró Jéfferson a Blu Radio en Medellín:

Este truco lo realicé para ya irme para la casa y subirlo a mis redes sociales, pero en ningún momento incité al Policía, no veo por qué el policía está diciendo eso

Cuando Blu Antioquia consultó la versión oficial de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Pablo Ferney Ruiz indicó que el deportista estaba desacatando los requerimientos de la institución y al joven le fue aplicado el respectivo comparendo por eso. Aseguró que en el lugar se encontraban cerca de 50 jóvenes que estaban practicando bicicleta en ese sector y que estarían aglomerados.

Además, anunció que internamente investigarán al uniformado para tomar medidas sancionatorias:

Uno de los jóvenes desacata las órdenes haciendo una maniobra peligrosa. Sin acatar una orden de policía y, por lo cual, se presenta lo que se ve en el video. Ya estamos adelantando el análisis de más videos, el análisis del comportamiento de nuestro policía

Por lo sucedido, el bicicrosista antioqueño agregó que el gesto que hizo con su brazo era en referencia a la hora. Ahora interpondrá una queja disciplinaria y una denuncia formal por la agresión que sufrió:

En el video se ve que yo le mostré los dedos porque a las ocho comenzaba el toque de queda y en ese momento eran las seis

Las imágenes de la agresión policial fueron compartidas por la concejala de Bogotá Heidy Sánchez, quien agregó que, el patrullero en cuestión fue identificado con el número 171788 de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con Noticias Caracol, al joven le fue impuesto un comparendo por no usar el tapabocas cuando aún no había comenzado el toque de queda y no se encontraba infringiendo ninguna otra ley.

