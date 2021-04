“A mi abuela le suspendieron la segunda dosis de la vacuna de Sinovac por tercera vez”: usuarios denuncian retrasos y reagendamientos en la aplicación del biológico chino

Foto de archivo. Un hombre mayor recibe la primera dosis de la vacuna china Sinovac Biotech contra el COVID-19 durante el programa de vacunación masiva en Bogotá, Colombia, 9 de marzo, 2021. REUTERS/Luisa González

Usuarios denunciaron a través de sus redes sociales que las EPS del país están reprogramando los agendamientos para la aplicación de las segundas dosis del biológico de Sinovac, por lo que ante su preocupación por la situación, los colombianos han cuestionado al Ministerio de Salud sobre que está sucediendo con los inmunizadores, teniendo en cuenta que el pasado 11 de abril el Gobierno Nacional recibió 500.000 inmunizadores de la farmacéutica.

“Sra Clara, por el momento no contamos con lotes disponibles para la segunda dosis de la vacuna, debe comunicarse en esta próxima semana para validar fecha para su vacuna”, esta fue la respuesta que le dieron a una usuaria de la EPS del Magisterio, UT Servisalud, al consultar con la entidad la fecha en la que su mamá recibiría la segunda dosis del Biológico de Sinovac.

“Fernando Ruiz, no se recibieron esta semana 500 mil dosis de Sinovac? Qué está fallando? No estaba todo organizado?”, preguntó la misma mujer al ministro de Salud en la misma publicación.

Usuarios denuncian reagendamiento de segundas dosis de Sinovac. Foto: Twitter @ropigora.

Marta Inés Tinés, otra usuaria de Twitter, también denunció que la EPS Sanitas había programado inicialmente la vacunación con la segunda dosis de Sinovac de su mamá para este domingo 18 de abril, sin embargo, señaló que la cita fue cancelada, según los argumentos de la entidad, porque debido a la cuarentena de este fin de semana, no podían inmunizarla.

“Ministerio de Salud, #EPSSanitas canceló la cita para la segunda dosis de mi mamá, la cual estaba agendada para el domingo 18 de abril. El Gobierno recibió el 11 de abril 500.000 dosis de Sinovac. La respuesta de Sanitas es que por el confinamiento no la van a vacunar. ¡Es en serio!”, indicó la ciudadana a través de su red social.

Denuncian en Twitter reagendamiento de la vacunación con segundas dosis de Sinovac. Foto: Twitter Martha Inés Tisnés.

Otro usuario de la red social, también se unió a las denuncias señalando que a su abuela ya le han cancelado en tres ocasiones la aplicación de su segunda dosis de Sinovac, e incluso indicó que se siempre le hacen saber sobre la cancelación de la cita hasta que la mujer es llevada al punto de vacunación.

“Mi abuela le suspenden la segunda dosis de la vacuna de Sinovac por tercera vez , este gobierno le queda todo grande , son unos ineptos, EPS Famisanar tampoco se queda atrás, que falta de empatía con la gente, la hacen ir hasta el punto de vacunación a perder el tiempo.”, escribió el internauta a través de su cuenta de Twitter.

Denuncian retrasos en la aplicación de las segundas dosis de Sinovac. Foto: Twitter Fabián Castro.

Egdar Mendoza, otro usuario de la red social, también indicó que a su madre residente en Montería, aún no le había sido aplicada la segunda dosis del fármaco, a lo que cuestionó al Ministerio de Salud si no se perdería la efectividad de la vacuna, puesto que ya habían pasado más de 30 días desde que a la mujer se le inyectó la primera dosis de Sinovac.

“Aún no se la colocan después de 33 días. Será que tendrá efectos fuera del tiempo”, cuestionó el mismo internauta en su cuenta de Twitter.

Usuarios denuncian que sus familiares aún no han recibido la segunda dosis de Sinovac. Foto: Twitter Édgar Mendoza.

En entrevista con el diario La Vanguardia, una bumanguesa se sumó a las denuncias manifestando al diario que sus padres recibieron la primera dosis del biológico de Sinovac a mediados del mes de marzo, sin embargo, aunque tenían la cita el pasado 14 de abril esta les fue cancelada, pues la EPS les informó que ya no tenían más vacunas.

“Mi mamá recibió la primera vacuna el 17 de marzo pasado. Fue agendada y citada para la aplicación de la segunda dosis este miércoles 14 de abril, pero no se la aplicaron y la devolvieron para la casa. A mi papá le hicieron lo mismo, ellos solo tienen un día de diferencia en la aplicación de la vacuna. En el punto de vacunación nos dijeron que no tenían dosis disponibles porque no les han entregado más”, contó al mismo medio la ciudadana.

Ante las cientos de denuncias que se han hecho a través de la red social, fuentes del Ministerio de Salud le dijeron a Semana que ninguna EPS debería estar negando las segundas dosis de Sinovac, puesto que hay reserva hasta este domingo 18 de abril. Sin embargo, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, aseguró que este lunes el Gobierno Nacional tendrá una reunión con la farmacéutica china, con el fin de que cumplan con las dosis ya pactadas con el Estado colombiano.





