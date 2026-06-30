Colombia

Armando Novoa pidió una reunión con el Gobierno De la Espriella para entregar avances en diálogos con las disidencias de ‘Walter Mendoza’

El delegado del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) dijo que busca presentar el estado de la mesa y evitar que el proceso se detenga, pese a la advertencia del nuevo mandatario contra los grupos al margen de la ley

Guardar
Google icon
Armando Novoa niega reunión entre Gustavo Petro y alias Fito en Ecuador para recomponer diálogos - crédito Colprensa
El jefe negociador advirtió que el proceso con la CNEB puede quedar inconcluso si el gobierno entrante no conoce el estado de la mesa - crédito Colprensa

Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), facción disidente de la Segunda Marquetalia, se pronunció sobre la posibilidad de que el proceso de negociación continúe en curso, teniendo en cuenta la llegada de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

El funcionario, en diálogo con Caracol Radio, anunció que se buscará un espacio con delegados del gobierno electo para exponer los avances del diálogo con las disidencias, al mando de José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, y evitar la suspensión del mismo.

Entre los temas que se podrían desarrollar en el posible encuentro se contemplan las garantías de reincorporación de 100 exintegrantes del grupo que entregaron las armas.

PUBLICIDAD

Pediríamos que ser nos permitiera contar en detalle al gobierno entrante sobre nuestros avances porque ya hay unas personas que dejaron las armas, que están en tránsito a la vida civil y a nuestro juicio, con todo el respeto hacia el gobierno entrante, creemos que ese esfuerzo no puede quedar a mitad de camino”, indicó el negociador al citado medio de comunicación.

La petición llega en un momento en el que el mismo presidente electo, en su primer discurso oficial, había fijado un plazo de 30 días para que las organizaciones armadas puedan someterse a la justicia, o de lo contrario, deberán afrontar las capacidades de las Fuerzas Militares.

PUBLICIDAD

“A esas personas que intimidan al pueblo mediante el caos y la violencia. A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje. Disponen de un mes para entrar en razón y organizar. Disponen de un mes para organizar su sometimiento al estado de derecho (...) en mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, indicó De la Espriella.

Ante ello, Novoa instó al nuevo gobierno a que, dentro de las salvedades se encuentre la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), al considerar que el grupo guerrillero “ha manifestado su voluntad de paz”.

Por último, el jefe negociador indicó que estiman alcanzar la dejación de armas de otros 100 integrantes de la CNEB, de los Comandos de Frontera en el departamento de Putumayo, antes de que finalice el gobierno de Gustavo Petro.

Temas Relacionados

Armando NovoaAbelardo de la EspriellaCoordinadora Nacional Ejército BolivarianoDiálogos de PazColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombianos en México revelaron cuánto dinero invirtieron en una boleta para el Mundial 2026 y cómo la pagaron: “Me gasté lo del semestre”

Varios de los entrevistados aseguraron usar ahorros, mientras otros vendieron varios bienes para poder seguir a la selección Colombia

Colombianos en México revelaron cuánto dinero invirtieron en una boleta para el Mundial 2026 y cómo la pagaron: “Me gasté lo del semestre”

Joven de 18 años rescatada en Barú definió su experiencia como un segundo nacimiento: “Viví dos de los días más inexplicables de toda mi vida”

La búsqueda, liderada por la Armada Nacional y con apoyo de la Policía y pescadores, ubicó a Luciana Dangond Farah y a Gerónimo Ibarra Cavalli en la isla de Barú tras ser reportados como desaparecidos

Joven de 18 años rescatada en Barú definió su experiencia como un segundo nacimiento: “Viví dos de los días más inexplicables de toda mi vida”

Extécnico de Ghana analizó en la previa lo que será el duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Fue impresionante”

Otto Addo habló sobre el partido de dieciseisavos de final que se jugará el 3 de julio de 2026 en el estadio de Kansas

Extécnico de Ghana analizó en la previa lo que será el duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Fue impresionante”

De la Espriella afirmó que denunciará ante Estados Unidos presunta confabulación del Gobierno Petro con el Clan del Golfo: “La ‘narcopolítica’ la tenemos que desmontar”

El presidente electo sostuvo además que este episodio mostraría una supuesta “conspiración internacional” alrededor del tráfico de drogas

De la Espriella afirmó que denunciará ante Estados Unidos presunta confabulación del Gobierno Petro con el Clan del Golfo: “La ‘narcopolítica’ la tenemos que desmontar”

Daniel Quintero confirmó denuncia penal a directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia por presunta obstrucción a auditoría

El superintendente de Salud confirmó que el caso fue presentado a la Fiscalía, a la Procuraduría y la Contraloría General de la República

Daniel Quintero confirmó denuncia penal a directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia por presunta obstrucción a auditoría
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Show de ‘Culotauro’ en que seguidores de Petro y De la Espriella se enfrentaron habría sido planeado: esto se sabe

Show de ‘Culotauro’ en que seguidores de Petro y De la Espriella se enfrentaron habría sido planeado: esto se sabe

Pipe Bueno interrumpió su show tras falta de respeto durante minuto de silencio por Venezuela: “No quisieras estar debajo de las piedras”

Karol G fue la invitada especial en concierto de Rosalía y aparentemente hizo una revelación sobre su relación con Feid

La Liendra señaló la “paradoja” de la carta de Karol G para Abelardo de la Espriella: “Ambos tienen razón”

Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

Deportes

Extécnico de Ghana analizó en la previa lo que será el duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Fue impresionante”

Extécnico de Ghana analizó en la previa lo que será el duelo ante Colombia por el Mundial 2026: “Fue impresionante”

Estos serán los uniformes para Colombia vs. Ghana: la Tricolor vuelve a usar su indumentaria principal desde el Mundial de Francia 1998

Millonarios resolvió la situación militar de Mario Vanemerak: “Me tocaban las Malvinas”

Yan Diomandé, figura de Costa de Marfil en el Mundial 2026, daría un golpe en el mercado de fichajes: firmaría con el PSG

Lucas González se despidió del Deportes Tolima en medio de críticas por llegar a Nacional: “Nuestros caminos se separan”