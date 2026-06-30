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Colombianos en México revelaron cuánto dinero invirtieron en una boleta para el Mundial 2026 y cómo la pagaron: “Me gasté lo del semestre”

Varios de los entrevistados aseguraron usar ahorros, mientras otros vendieron varios bienes para poder seguir a la selección Colombia

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La fiebre por el Mundial de fútbol 2026 ha llevado a miles de colombianos a realizar grandes sacrificios económicos para alentar a su selección, desde vender vehículos hasta gastar los ahorros familiares, enfrentando precios que van desde los USD 60 hasta cifras que superan los 30 millones de pesos colombianos por una sola entrada, según relatan los propios hinchas entrevistados - crédito _elbrayan__ / TikTok

La presencia colombiana en el Mundial de fútbol 2026 no solo se percibe en la euforia de las calles y la creatividad de sus celebraciones, sino también en el sacrificio económico que muchos han asumido para acompañar a la selección.

En cada ciudad donde juega Colombia, la afluencia de hinchas se ha convertido en un fenómeno. Por eso, el creador de contenido El Brayan decidió investigar cuánto dinero invirtieron los aficionados en sus entradas y las respuestas evidenciaron una realidad de contrastes y deudas.

Las cifras que revelaron los hinchas varían drásticamente, desde valores accesibles hasta montos que superan el presupuesto de muchos hogares. El Brayan preguntó: “¿Cuánto se gastaron en la boleta de Colombia-Portugal?”, y las respuestas fueron tan diversas como los propios aficionados.

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En el video se evidencia que los colombianos lograron acceder a boletos de todos los precios - crédito _elbrayan__ / TikTok
En el video se evidencia que los colombianos lograron acceder a boletos de todos los precios - crédito _elbrayan__ / TikTok

Diversidad en los precios y estrategias para conseguir entradas

Algunos manifestaron haber pagado sumas elevadas. Un hincha confesó: “Treinta millones de pesos”, mientras otros señalaron montos más bajos como “seis mil” o “dos mil”. Un hincha relató: “Me tocó vender el Spark”, en referencia a su vehículo, para poder costear el acceso al estadio. Otro más aseguró: “Me gasté lo del semestre de la universidad. Como dos mil quinientos”.

Este panorama se repite en otras respuestas: “Dos mil trescientos dólares”, dijo una aficionada, quien justificó el gasto por la coincidencia con su cumpleaños, y sentenció: “Vale toda la pena”. En contraste, algunos lograron asistir por precios mucho menores: “425.000.000 pesos colombianos. Contactos, un amigo”, dijo otro entrevistado, mientras una voz femenina expresó: “Veinte lucas y un polvo”.

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En el extremo de la generosidad, algunos no pagaron nada. “Me la regalaron. Un amigo”, compartió un hincha, provocando la reacción jocosa de El Brayan: “Amigo. Preséntelo”.

Deudas, ahorros y sacrificios personales

El relato de los hinchas incluye historias de endeudamiento y renuncias personales. Una aficionada reconoció: “Uy, sí, ahorros. Y la lipo que me iba a hacer”. Algunos recurrieron a inversiones y ventas de bienes: “Vendí la moto pa’ poder venir acá”, declaró un aficionado, mientras otro contó: “Empeñé las cadenas de la mujer y me vine pal estadio”.

Uno de los hinchas confesó que vendió su automóvil para asistir al partido entre Colombia y Portugal, mientras otro admitió haber gastado el dinero de su semestre universitario para comprar una entrada - crédito _elbrayan__ / TikTok
Uno de los hinchas confesó que vendió su automóvil para asistir al partido entre Colombia y Portugal, mientras otro admitió haber gastado el dinero de su semestre universitario para comprar una entrada - crédito _elbrayan__ / TikTok

Hubo quienes evidenciaron resignación ante la magnitud del gasto. “La verdad me gasté lo del semestre de la universidad”, repitió una voz, y añadió: “Vale toda la pena”. En algunos casos, las entradas provinieron de ahorros familiares: “Mil quinientos. Gracias a mis papás que me dieron educación”.

La experiencia frente al alto costo

Los precios de las boletas oficiales para el Mundial 2026 van desde USD 60 (aproximadamente 240.000 pesos colombianos) en la fase de grupos, hasta USD 6.730 (unos 27 millones de pesos) para la final, según la categoría. Sin embargo, el mercado de reventa ha disparado los valores.

Por ejemplo, para el partido entre Colombia y Ghana, que se jugará el 3 de julio en Kansas City, los precios en plataformas de reventa como StubHub oscilan entre 3,5 millones y 12,9 millones de pesos colombianos, dependiendo de la ubicación en el estadio.

En las redes, seguidores señalaron que quienes compraron las boletas de forma anticipada pagaron mucho menos, mientras que la reventa disparó los precios hasta cifras inalcanzables para muchos aficionados - crédito _elbrayan__ / TikTok
En las redes, seguidores señalaron que quienes compraron las boletas de forma anticipada pagaron mucho menos, mientras que la reventa disparó los precios hasta cifras inalcanzables para muchos aficionados - crédito _elbrayan__ / TikTok

Opiniones y polémica en redes

Las reacciones de los seguidores en redes sociales reflejaron sorpresa y escepticismo ante la disparidad de precios. Un comentario resumió la inquietud general: “Como que hay boletas de +$2.000 y unas de solo $60, ¿es por locación? Como en un concierto?”.

Otros usuarios señalaron que quienes compraron anticipadamente, inscritos desde diciembre, pagaron menos, mientras que los valores más altos corresponden a la reventa: “El negocio fue comprar a precio FIFA y luego revenderla, el que hizo eso se hizo el negocio de la vida”.

No faltaron críticas a las decisiones personales: “El del semestre es muy irresponsable”, opinó un usuario sobre quien gastó el dinero de sus estudios en el evento. Algunos ironizaron sobre la economía del país: “Y así la gente diciendo que el país está re mal”.

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