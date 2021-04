Profesores del Tolima se oponen a alternancia educativa por no tener condiciones bioseguras

El anuncio lo hizo la ministra de Educación durante su visita al municipio de Santa Rosa de Cabal. Foto: Ministerio de Educación

El Gobierno colombiano insiste en implementar el modelo de alternancia educativa para que los estudiantes del país empiecen a ir a los colegios en medio de la pandemia del covid-19, y aunque aseguran que están garantizando las condiciones para hacerlo posible, gran parte de los docentes dice lo contrario. Este 15 de abril, el Sindicato de Maestros del Tolima (Simatol) protestó para rechazar la implementación de esta estrategia porque argumentan que las instituciones públicas del departamento no tienen condiciones bioseguras.

“Es un rechazo a la alternancia en las condiciones que está planteando los gobiernos nacional, el departamental y municipal. Creemos que no hay las condiciones ni del sistema sanitario, ni de bioseguridad y de consenso con las comunidades en cada uno de los territorios”, denunció William Polo, presidente de Simatol, a RCN Radio.

El sindicato asegura que más del 40 por ciento de los colegios públicos en Tolima no tienen sistema de acueducto y alcantarillado. Además, las aulas no tienen las ventanas lo suficientemente grandes para garantizar que se de la ventilación apropiada en el espacio.

Cabe mencionar que, hay un sector que sí apoya la alternancia educativa y asegura que los docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) no implementan el modelo porque “no quieren”. Ante las acusaciones, los miembros de Simatol respondieron solicitando que se conforme un comité para verificar las condiciones físicas de los colegios.

“Ya hemos solicitado de manera formal una comisión de verificación, que es una orientación de Fecode y ya se ha hecho en más de 1.100 instituciones en el país. Planteamos que vayamos a esas sedes y verifiquemos si realmente existen las condiciones”, dijo Polo.

En este mismo sentido, los docentes piden que se empiece a vacunar al gremio de forma inmediata. Ellos explican que, si la infraestructura de las instituciones no va a ser óptima, al menos se les inmunice contra el virus para protegerlos de alguna manera.

“La vacuna también nos preocupa. Si nos van a enviar a trabajar, si nos van a obligar o si vamos a consensuar, las condiciones parten de que los maestros estemos inmunizados porque el riesgo de contagio es bastante alto”, puntualizó Polo.

Cabe mencionar que, Tolima no es el único departamento donde se ha denunciado esta situación. Desde inicio de año, el Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander (SES) anunció que no volverán a las aulas de clase hasta que no se vacune al profesorado.

“Nosotros si queremos educación en las aulas, pero con garantías, que protejan la vida de nosotros, de la comunidad educativa y de los niños”, aseguró la docente Sandra Jaimes, vocera del grupo sindical.

El gremio afirmó que, no se siente seguro volviendo a trabajar desde los colegios ya que el riesgo de contagio es muy alto, teniendo en cuenta el volumen de estudiantes y el tamaño de las aulas de los colegios públicos del departamento. Además, afirmaron que en las instalaciones no se cuenta con los elementos de aseo necesarios para desinfectar las áreas y a las personas.

“Se necesitan kilos y kilos de detergente para desinfectar baños, aulas y áreas comunes. Elementos de aseo, personal para ello y elementos de protección para todos”, dijo Jaimes.

La Secretaría de Educación de Santander aseguró que, antes de finalizar 2020 entregó más de 8.000 elementos de bioseguridad a las directivas de cada institución. Con estos artículos se pretende garantizar un retorno seguro a las aulas, pero los docentes santandereanos afirman que esto no es suficiente para proteger su vida y la de los estudiantes.

Teniendo esto en cuenta, el SES solicitó a la Gobernación de Santander realizar un estudio de las plantas físicas de los colegios públicos del departamento, para evidenciar la falta de garantías que existen en esos lugares con y sin pandemia. Además, los docentes proponen que con los resultados de la investigación se cree un plan de remodelación que establezca condiciones sanitarias seguras.

