Terminan los rumores: J Balvin y Valentina Ferrer confirman con foto que esperan su primer bebé

Valentina Ferrer y J Balvin confirmaron su embarazo.

Una de las parejas más populares del momento, la modelo argentina, Valentina Ferrer, y el cantante colombiano de reguetón, J Balvin, han confirmado tras meses de rumores que se convertirán en padres por primera vez. La pareja hizo el anuncio posando para la portada de Vogue México, revista para la cual Ferrer concedió una entrevista revelando detalles de su embarazo.

“Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, expresó.

Es de recordar que, la primera vez que se habló del embarazo de la modelo fue en noviembre de 2020 cuando el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ compartió la noticia. Sin embargo, un mes después el intérprete de ‘Tu veneno’ fue interrogado al respecto por la revista Semana y dijo que la información no era correcta. “No es verdad, pero me gustaría. Es uno de mis grandes sueños”.

Empero, sus palabras no acallaron los rumores que siguieron tomando fuerza durante los meses posteriores. Y, aunque se desconocen los motivos por los cuales la pareja decidió llevar el tema en secreto durante este tiempo, ahora han decidido compartir la noticia con el público.

Además, Valentina Ferrer le aseguró a Vogue que se está tomando su embarazo con bastante calma. “Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”.

José Álvaro Osorio Balvin y Valentina Ferrer se vieron las caras por primera vez en 2017 durante el rodaje del video musical ‘Sigo extrañándote’, éxito del paisa, y el resto es historia.

Es de mencionar que, la argentina adquirió reconocimiento internacional tras representar a Argentina en la edición 2015 del concurso de belleza, Miss Universo.

Por su lado, J Balvin brilla como uno de los reguetoneros más exitosos e importantes en la actualidad. De hecho, este año se convirtió en el cantante urbano con más temas en el puesto número uno de la historia de los Billboard. Y es que en 28 ocasiones el paisa ha logrado escalar a lo más alto de los listados de Billboard con sus canciones. La última en obtener ese logro en los Estados Unidos fue ‘Tu veneno’.

Además, cuenta con cuatro premios Grammy Latino a ‘Mejor canción urbana’ por ‘Ay vamos’, y ‘Mejor álbum de música urbana’, que ha ganado en tres oportunidades, por sus trabajos discográficos ‘Energía’, ‘Vibras’ y ‘Colores’.

También ha sido muy abierto al momento de hablar de sus problemas de salud mental que incluyen ansiedad y depresión, promoviendo siempre la importancia de buscar ayuda profesional en estos casos.

