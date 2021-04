Esta colombiana estará con Brad Pitt, Lady Gaga y Bad Bunny en película de Hollywood

Andrea Muñoz, actriz caleña. Imágen Instagram.

Andrea Muñoz, nacida en Cali (Valle del Cauca) hace 30 años, está cumpliendo el sueño de su vida: ser actriz en Hollywood. Actualmente acapara todos los titulares de la prensa nacional por integrar el elenco de ‘Bullet Train’, thriller de acción que contará con David Leitch como director y del que también hacen parte otras reconocidas estrellas de la industria como Brad Pitt y Lady Gaga, además del cantante de reguetón, Bad Bunny.

En entrevista con La W, Muñoz recordó cómo fue su proceso de casting para la producción. “En septiembre (2020) tuve una audición y no decía el nombre del proyecto y cuando me metí a buscar decía que la primera persona casteada era Brad Pitt y yo casi me muero. Dije este proyecto es muy grande”. Sin pensárselo dos veces la actriz decidió presentar su casting.

“Pasaron dos semanas y las audiciones grandes tienen un segundo llamado y no escuché de callback y pensé que no había quedado. Cuando me llama mi agente y me dice - llámame ya que te tengo una oferta y necesito cerrarla- y le pregunté por cuál era el rol y me dijo: - Para la ‘señorita Wolf’- y yo dije que claro, sí”. Y fue así como quedó seleccionada para el proyecto cinematográfico que, según Muñoz, llegaría a las salas de cine en 2022.

Aunque no ha hablado abiertamente sobre su personaje, este parece tener cierta importancia en la historia, lo que significa que por primera vez la caleña interpretaría un papel de peso en un largometraje estadounidense.

De este modo, el panorama laboral pinta muy bien para Andrea Muñoz, quien abandonó su carrera de psicología para dedicarse a su verdadera pasión: la actuación, por lo que en 2017 se radicó en Los Ángeles (Estados Unidos) y comenzó a prepararse en la New York Film Academy para su fin.

Sin embargo, aunque ha participado en cientos de castings y ahora ha logrado dar en el blanco integrando un gran proyecto, Andrea se la ha guerreado para sostenerse económicamente en Estados Unidos. Incluso ha trabajado como mesera, lo que según dice, le ha ayudado a fortalecer su inglés.

Ahora solo queda esperar que la caleña se convierta en una de las actrices latinas y colombianas en alcanzar el éxito en Hollywood, como previamente ya lo han hecho otros compatriotas como Sofía Vergara, conocida principalmente por su participación en la serie ‘Modern Family’; John Leguizamo, quien incluye entre su filmografía a películas como: ‘Romeo + Juliet’ (1996) y ‘Moulin Rouge!’ (2001). Además, no se puede dejar de lado a Catalina Sandino, primera actriz colombiana en recibir una nominación como ‘Mejor Actriz’ en los Premios Oscar por la cinta ‘María, llena eres de gracia’ (2004). Desde entonces ha trabajado en varias producciones estadounidenses.

Por otro lado, actualmente ‘Bullet Train’ no cuenta con una sinopsis o un tráiler oficial. Sin embargo, la historia estará concentrada en cinco asesinos a sueldo, cada uno con una misión sobre sus espaldas. Sin embargo, luego de coincidir en el mismo tren se dan cuenta de que sus objetivos tienen relación entre sí.

La película está basada en la novela del japonés, Kotaro Isaka, llamada ‘Maria Beetle’.