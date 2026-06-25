Colombia

Director de la Ungrd confirmó salida de ayudas hacia Venezuela: “Doce toneladas de equipos que estaríamos desplazando ahora en la mañana”

Consultado por la ruta y el punto de arribo del primer equipo, ante la mención de que el aeropuerto de Maiquetía está cerrado, Javier Pava señaló que la logística seguía en ajuste con las autoridades pertinentes

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Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) confirmó envio de ayudas a Venezuela - crédito Reuters/Ungrd
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) confirmó envio de ayudas a Venezuela - crédito Reuters/Ungrd

En medio de la coordinación para enviar apoyo a Venezuela, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava, confirmó que el primer grupo de búsqueda y rescate de Colombia saldrá “en primeras horas de la mañana hacia Caracas”, con prioridad puesta en el salvamento de personas atrapadas.

En diálogo con Blu Radio, Pava detalló el tamaño del despliegue inicial y el tipo de equipos que integran la capacidad operativa del país: “Colombia tiene unos 33 grupos Usar de búsqueda y rescate de diferentes niveles: pesado, liviano y medio”.

Sobre el contingente que se enviará primero, el funcionario precisó: “Vamos a priorizar ahorita el primer grupo, que serían 72 rescatistas y cuatro binomios”. También indicó el volumen del material que movilizarán: “Doce toneladas de equipos que estaríamos desplazando ahora en la mañana”.

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Pava explicó que ese envío se enmarca en las tareas que se concentran en el arranque de la respuesta a una emergencia: “Mientras avanzamos con el resto de requerimientos para organizar el apoyo y la asistencia inicial en las primeras 48 horas que corresponden al tema de salvamento de vidas y de personas atrapadas”. Y enfatizó: “Por eso, ahorita, en este momento, la prioridad es búsqueda y rescate”.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 0611 del 16 de junio de 2026, conocido un día después en Bogotá, tras la dimisión de Carlos Carrillo luego de dos años y medio - crédito Ungrd
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 0611 del 16 de junio de 2026, conocido un día después en Bogotá, tras la dimisión de Carlos Carrillo luego de dos años y medio - crédito Ungrd

Consultado por la ruta y el punto de arribo del primer equipo, ante la mención de que el aeropuerto de Maiquetía está cerrado, el director de la Ungrd señaló que la logística seguía en ajuste con las autoridades pertinentes: “Estamos en esa coordinación desde anoche con la embajada y con la cancillería, igualmente con mi homólogo, que es del Sistema Nacional de Protección Civil de Venezuela. Estamos coordinando todo el operativo y estamos en eso en este momento”.

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Embajador de Colombia en Venezuela señaló daños en el consulado tras terremotos en el país

El miércoles 24 de junio de 2026, dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 con epicentro cerca de Morón estremecieron el centro-norte de Venezuela. Los movimientos telúricos se percibieron también en varias regiones de Colombia, lo que llevó a activar las alertas y a mantener vigilancia sobre la situación de los nacionales en el país vecino.

Tras los sismos, la Embajada de Colombia informó que no existen reportes de colombianos afectados ni solicitudes de asistencia consular.

Milton Rengifo
El embajador indicó que las cosas iban más allá de ideologías políticas- crédito Colprensa

Milton Rengifo, embajador de Colombia en Venezuela, aseguró que “el personal diplomático y consular está sin ningún lío”, y que, aunque hubo daños materiales en la sede consular de Chacaíto en Caracas, “el personal diplomático está a salvo”.

Tampoco se registraron incidentes entre los connacionales privados de libertad en Venezuela, según el balance oficial.

Las autoridades venezolanas y colombianas desplegaron equipos para evaluar daños y coordinar la atención de la emergencia, mientras los servicios diplomáticos de Colombia mantienen un monitoreo constante de la situación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia destacó: “La Cancillería continuará siguiendo de cerca la evolución de esta emergencia y mantendrá una coordinación permanente con las autoridades venezolanas para contribuir a las labores de respuesta y atención humanitaria”.

Personas buscan víctimas entre los escombros de edificios colapsados ​​tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026 - crédito Maxwell Briceno/Reuters
Personas buscan víctimas entre los escombros de edificios colapsados ​​tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026 - crédito Maxwell Briceno/Reuters

La secuencia sísmica incluyó cuatro réplicas posteriores, que provocaron “caos en las calles”, relató Rengifo, aunque la situación “está retornando a la normalidad, entre comillas, pero hay mucha afectación”. La población y las autoridades permanecen en alerta ante posibles nuevos eventos.

El primero, de 7,2, ocurrió a las 6:04 p. m. (hora local) y el segundo, de 7,5, apenas un minuto después. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó los eventos, cuyo impacto se sintió también en zonas fronterizas de Colombia. Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni heridos entre ciudadanos colombianos, y la atención se centra en la recuperación y el monitoreo ante posibles réplicas.

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