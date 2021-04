Iván Cepeda insiste en una “gran alianza” para evitar lo que pasó en las elecciones de 2018

El senador Iván Cepeda se refirió este martes a lo ocurrido en las elecciones presidenciales de Ecuador, donde el candidato de derecha Guillermo Lasso le ganó el pulso al candidato de izquierda y quien representaba el regreso del correísmo en ese país, Andrés Arauz. Pero esa victoria tuvo un acto fundamental para lograrse y lo protagonizó el tercer candidato indígena Yaku Pérez, que representaba también a un sector de la izquierda pero que decidió promover el voto en blanco para esa segunda vuelta y dejar sin apoyo a Arauz.

Frente a ese panorama Cepeda señaló: “Se dice que las fuerzas democráticas en Colombia deberían aprender la lección de lo ocurrido en las recientes elecciones en Ecuador. No es necesario ir tan lejos. Basta recordar lo que pasó aquí en las elecciones de 2018″.

Se refiere a las elecciones presidenciales pasadas en las que en segunda vuelta quedó el candidato de derecha Iván Duque y el candidato de izquierda Gustavo Petro, pero también con una gran cantidad de votantes que provenían del candidato Sergio Fajardo que se quedó en la primera vuelta y junto a otros líderes políticos del llamado “centro” como Humberto de la Calle y Jorge Robledo, decidieron no apoyar a Petro.

Es por eso, que Cepeda quien es del Polo Democrático, insistió en que para no repetir lo ocurrido en Colombia en el 2018 y lo de Ecuador el pasado domingo, se necesita de una gran alianza. “Quiero renovar mi invitación a los líderes y lideresas de las fuerzas progresistas y democráticas, a actuar pensando siempre en la oportunidad política que tenemos de forjar la gran alianza para el cambio histórico. Es nuestro deber. No más rencillas personales”, dijo el congresista.

Cabe resaltar que nuevamente las fuerzas políticas alternativas empezarán divididas el camino electoral del próximo año, unas irán con la ‘Coalición de la Esperanza’ donde está el partido Alianza Verde junto al nuevo liberalismo y políticos como Fajardo, Robledo, De la Calle, Galán y demás congresistas verdes, y por otro lado desde la Colombia Humana y partidos como el Polo, MAIS y Unión Patriótica convocaron a lo que llaman el ‘Pacto Histórico’, por lo que muchos sienten que podría repetirse lo del 2018 y que el candidato de derecha sea quien vuelva a ganar la Presidencia de Colombia.

“En Colombia hay tres economías que se basan en la violencia contra las comunidades y la naturaleza: i) latifundio y ganadería extensiva, ii) extractivismo de la gran minería, y iii) narcotráfico. El Pacto Histórico debe plantear cómo sustituir esas economías de la violencia”, señaló Cepeda quien desde un inicio formó parte de esa alianza de la izquierda.

En esa hipótesis de que los progresistas divididos pueden perder nuevamente, se ubicó la actriz Margarita Rosa de Francisco quien ha sido una activista importante dentro del movimiento que lidera Gustavo Petro.

“Que no nos pase lo de Ecuador. A los que no les gusta Petro, entiendan que el pacto histórico es mucho más que un candidato”, escribió.

La actriz prometió que ese “clamor nacional” de un sector de la ciudanía “se va a institucionalizar en un acuerdo”, y dijo que si no hay unión el resultado final no será el esperado. “Es un clamor nacional que se va a institucionalizar en un acuerdo que haremos entre todos. ¡Si no nos unimos, no lo lograremos!”, anotó.

Por su parte, Petro dijo: “Ecuador apenas se muestren las realidades de la política de Lasso entrará en una fase de lucha popular. Ojalá sus fuerzas democráticas sean capaces de unirse y permitan que esa sociedad tan avanzada políticamente pueda jalonar a América Latina hacia una verdadera democracia”.

