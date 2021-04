Decenas de personas en Santander, se ganaron el chance con número que salió en la cola de un bagre

Decenas de personas ganaron el chance en Barrancabermeja, Santander gracias al número en un bagre. Archivo particular.

Tras caer el número 9107, el panorama en la casa de apuestas La Perla, en la calle 50 con 13, empezó a tener aglomeración de decenas de personas, desde el pasado viernes, cobrando el premio que les regaló un bagre rayado en su cola, con la Lotería Santander.

Según lo informado por el diario regional Vanguardia, Jhonson Méndez, una de las personas que hacía fila para reclamar su premio, le contó al medio que un pescador fue quien encontró el bagre de la suerte, pues la foto de su pescado en redes sociales fue lo que avivó que todos hicieran el chance con ese número.

De acuerdo con el hombre, su historia empezó con una cadena de whatsapp, “del pescador no sabemos nada, ni quién llegó con ese bagre, lo que sí es cierto es que el viernes una vecina empezó con el cuento en el barrio 20 de Enero. A ella le llegó al celular la foto y algunos la vimos”, relató al diario el departamento.

Asimismo, el hombre manifestó “A mí siempre me han gustado las apuestas y me quedó sonando la idea, entonces me decidí a jugar el número y reventó”, señaló Méndez, quien se embolsilló cerca de un millón de pesos gracias a la foto del bagre rayado.

Luego de caer el número ganador, los apostadores que tenían ese número fueron a recibir el premio, y desde el viernes 9 de abril, varias casas de chance empezaron a lidiar con las filas de personas, que sin importar el calor y el rayo de sol, se dieron el tiempo para esperar su correspondiente premio.

El canal local Enlace Televisión, informó del particular suceso y señaló que se presentaron largas filas, a lo que la respuesta de los organizadores fue que había una falla en el sistema.

Uno de los ganadores le contó al canal que, “tenía 20 años sin ganarme un chance y ahora me dicen que se cayó el sistema, que tengo que volver el lunes, imagínense la congestión que habrá”.

Por su parte, la Lotería de Santander se pronunció a traves de su cuenta de Instagram y publicó: “En Barrancabermeja. Llegó un pescador con su cargamento, lo que él desconocía era que entre los pescados tenía la suerte, pues en uno de ellos se reflejaba el número 9107, número que cayó el viernes en la noche en la lotería de Santander. La suerte estám, sólo hay que saberla leer y comprar”.

Otro caso, fue el de una mujer, quien le contó a La FM que, “después de corroborar que había ganado, llegué a la casa de chance, en donde una funcionaria me solicitó llenar un formulario, en el cual liquidaron el monto ganador, pero hasta ahora no han pagado”, dijo una de las ganadoras, según la emisora.

Este no ha sido el único hecho que se ha dado en el país, el pasado 8 de marzo, cerca de 2000 mil personas se ganaron el chance en Chocó, gracias a un plátano.

Una de las mujeres encargadas de distribuir plátano del Medio Atrato para Quibdó, encontró que en uno de es estos alimentos estaba marcado un número, el 0316, según ella, este era un mensaje del universo por medio del cual podrían ganar dinero, entonces decidió hacer el chance con el número, sin embargo, no se quedó con el secreto, le tomó una foto y la compartió con sus amigos y seres queridos.

En cuestión de minutos la imagen se hizo viral, y de paso, la fila de creyentes que decidieron probar suerte haciendo el chance. Curiosamente, esa misma noche, en la Lotería de Boyacá cayó en el número por el cual todos apostaron, así fue como más de 2.000 personas ganaron un dinero extra gracias a las mujer que compartió la imagen.

