“No somos amigas”: Carolina Cruz aclaró si Laura Acuña tuvo algo que ver con su salida de RCN

Sobre las presentadoras del programa Muy Buenos Días del Canal RCN se tejieron un sinnúmero de rumores, entre ellos una supuesta rivalidad entre dos de las presentadoras más reconocidas del país: Carolina Cruz y Laura Acuña.

Los rumores crecieron aún más después de que la empresaria y periodista Carolina Cruz decidiera, primero, renunciar al programa matutino que dirigía el fallecido Jota Mario, apenas unos meses después de que Acuña llegó al canal. Eso sucedió en 2006 y siete años después se despidió de RCN. En ese momento también acusaron a su colega de motivar el retiro.

Este domingo, el presentador y reportero de Noticias Caracol, Juan Diego Alvira, invitó a su compañera de canal Carolina Cruz a las entrevistas que realiza en su cuenta de Instagram y que ha titulado “En la mira con Alvira”.

En medio de la amena conversación entre los dos comunicadores, Alvira lanzó el dardo al preguntarle a Cruz cuál era su relación con Laura Acuña, pues en el gremio se escuchaban varios rumores de una fuerte rivalidad, “codazos” entre ellas e incluso que “por poco y se mechonean”, dijo el periodista.

La ahora presentadora de Día a Día le contestó para aclarar la situación. “Mira, no. Siempre se ha tejido como un tema de chismes y un lleva y trae alrededor de eso. Laura y yo nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos un inconveniente, jamás tuvimos un sí, jamás tuvimos un no, nunca una pelea, nunca un encontrón, nada”, señaló Cruz.

Sin embargo, agregó: “Fuimos muy buenas compañeras de trabajo, lo que pasa es que no somos amigas”. Esa es la razón, según la empresaria de joyería, de los rumores de una supuesta mala relación entre ambas.

“Hay personas con las que tú empiezas a trabajar, a generar una amistad, una muy bonita amistad, y hay personas que son compañeras de trabajo y ya. Entonces, yo creo que la gente, al ver que no éramos amigas, pues como yo con Andrea o yo con Yaneth, pues la gente empezó a pensar que lo que había era una rivalidad o un odio, o rabia, o que había pasado algo entre nosotras y nunca jamás pasó nada”, señaló la presentadora.

“Lo que pasa es que yo siento que uno no puede ser amigo de todo el mundo porque no todas las personas vibran en la misma forma que está vibrando uno y eso no está mal, entonces la gente como no nos ve juntas, como no nos ve parchadas, entonces la gente piensa: se detestan”, agregó Cruz.

Recientemente, durante la licencia de maternidad de Cruz para dar a luz a su hijo Salvador Palomeque que nació el pasado 19 de febrero; Acuña fue invitada a Día a Día para una entrevista por su salida del canal RCN. En ese momento, los seguidores retomaron la rivalidad y pensaron que ella sería el reemplazo de Carolina durante su ausencia en el programa.

“Yo no me fui de RCN por culpa de ella como mucha gente lo dijo. Yo me fui de Muy Buenos Días porque ya quería hacer otra cosa, yo me fui de RCN porque quería buscar otra cosa, no fue por culpa de ella, que la gente también lo dice y lo repite, y no es una realidad y no es cierto”, aclaró Cruz en diálogo con Juan Diego Alvira. Ese había sido uno de los rumores de la relación entre ambas presentadoras.

También explicó que la “magia de la televisión” y ese formato de programas matutinos, es que les permite a las personas establecer cierta relación con los presentadores y por eso se imaginan algunas situaciones que no resultan ser ciertas.

Otro de los aspectos curiosos de su vida que le contó a Alvira, fue sobre sus pretendientes antes de estar con el actor Lincoln Palomeque. El periodista de Caracol le preguntó si ella, como un “sex symbol” había tenido que lidiar con muchos hombres interesados en salir con ella.

Carolina Cruz contestó que no, sorprendiendo a Juan Diego, porque según ella muchas personas la veían como “inalcanzable”. “Con decirte que hasta el propio Lincoln. Cuando nosotros empezamos a salir me decía: ay no, pero vos sos toda vacana, yo pensé que eras toda creída. Y yo: pero creída de dónde”, aseguró.