Colombia ya tiene sede para disputar la fase final de la Copa Davis

Marzo de 2020, Colombia vence a Argentina y avanza a la fase de grupo de la Copa Davis. (Foto: EFE)

Este 12 de abril, la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) dio a conocer las tres sedes donde se jugará la fase final de la Copa Davis, en la que participará Colombia, que se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre.

El evento deportivo se llevará cabo en Madrid, ciudad que organizó la Copa Davis en 2019, además de Turín (Italia) e Innsbruck (Austria), de acuerdo con la ITF.

En el Madrid Arena se jugarán los partidos de dos grupos (de seis en la competencia), dos duelos de cuartos de final, la semifinal y la final; el Pala Alpitour Arena de Turín acogerá también dos grupos y un juego de cuartos final; y el Olympia-Halle de Innsbruck albergará los juegos de los dos grupos restantes y uno de cuartos de final.

Así las cosas, en Madrid jugarán los grupos A (España, Rusia y Ecuador) y B (Canadá, Kazajistán y Suecia). Cuartos de final: ganador grupo A vs. segundo Grupo B y ganador grupo B vs. segundo Grupo A; semifinales y final.

En Innsbruck se disputarán los juegos de los grupos C (Francia, Gran Bretaña y República Checa) y F (Serbia, Alemania y Austria). Cuartos de final: ganador grupo C vs. Ganador grupo F.

En Turín participarán los grupos D (Croacia, Australia y Hungría) y F (USA, Italia y Colombia). Cuartos de final: ganador grupo D vs. Ganador grupo E.

“Las dos ciudades presentaron candidaturas impresionantes que no solo prometen un evento de primera clase mundial sino que también incluyen estrictas medidas de seguridad para garantizar la salud y seguridad de los asistentes (...). Era importante encontrar dos ciudades europeas que tuvieran buena conexión con Madrid, con condiciones de juego similares”, fueron las palabras del director de las Copa Davis, Albert Costa.

Entretanto, el director ejecutivo del tenis profesional de la ITF, Kris Dent, aseguró que con las tres sedes, “ofreceremos una mejor programación para los jugadores al tiempo que acercamos la competición a nuevas audiencias y mejoramos la experiencia. Confiamos en que las tres ciudades juntas ofrecerán un destacado mundial de tenis tanto para los tenistas como para los fans”.

La Clasificación de Colombia y su mejor participación en Copa Davis

La clasificación del equipo colombiano a la edición número 75 de la Copa Davis, que se juega desde 1900, se logró en marzo de 2020. En ese entonces, en el Palacio de los Deportes de Bogotá, el conjunto cafetero se impuso a Argentina con una victoria en la modalidad de dobles, de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes ganaron este año el ATP 500 de Dubái, y dos triunfos individuales, de Daniel Galán y Alejando González. El único en caer en dicha participación fue Santiago Giraldo.

El colombiano, de 33 años, decidió retirarse para "dejar el camino abierto" a nuevos jugadores y agradeció a Cabal, Falla y Farah, con quienes compartió equipo en la Copa Davis en diversas ocasiones, así como a su entrenador, Felipe Berón. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

La última participación de Colombia en una fase de grupos de una Copa Davis fue en 2019 (en 2020 se aplazó por la coyuntura de la pandemia), año en que estuvo en un mismo grupo con Bélgica y Austria, equipos con los que perdió 1-2 y 0-3 respectivamente.

La mejor participación de Colombia (en el antiguo formato de la Copa Davis) fue en 1974. En esa época, en primera ronda de la Zona América se impusieron 4-1 a México y, con el mismo marcador, a los Estados Unidos. En cuartos de final, su mayor logro, cayeron ante Sudáfrica 3-2. Iván Molina y Javier Velasco conformaron el equipo, dirigido por Darío Behar.

