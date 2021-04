“Sin los 90 billones que se requieren en 2021, no hay cómo pagar salarios del Estado”: Uribe lanza propuestas para reforma tributaria

El ex presidente Álvaro Uribe se defendió de las acusaciones que lo relacionan con las Convivir.

Este miércoles, 7 de abril, el expresidente Álvaro Uribe volvió a presentar propuestas para la reforma tributaria que presentará en los próximos días el gobierno de Iván Duque ante el Congreso de la República.

Una de las aseveraciones que hizo el exmandatario fue que “sin los 90 billones que se requieren en 2021, no hay cómo pagar salarios del Estado en el segundo semestre”. A su vez, indicó que el Centro Democrático reconoce el esfuerzo del Gobierno nacional para atender la pandemia del covid-19, que exigió un endeudamiento de más de 150 billones de pesos en 2020 y 90 billones en 2021.

Uribe lanzó igualmente algunas propuestas que según él pueden servir para el texto que está preparando el Ministerio de Hacienda para la reforma. “Para reactivar el empleo, ayudar a los más vulnerables y a la clase media, hay absoluto consenso en la necesidad de acelerar la reactivación del empleo y apoyar a los colombianos más necesitados con transferencias económicas”, dijo.

Propuso que a las micro, pequeña y medianas empresas hay que ayudarlas a sostener el empleo y que para la clase media y vulnerable ayudarlas con educación gratuita. “Debemos mirar alternativas sociales para financiar los programas que eviten que la pobreza dé un salto en dos años”, aseveró.

Acompañamos la idea de posponer la reducción de algunos impuestos, como el descuento de industria y comercio y la reducción de la tarifa de renta, que aprobamos en la ley de crecimiento económico para recoger algunos ingresos en los próximos años.

El también exsenador reconoció al gobierno de Duque la propuesta para ahorrar 39 billones en el mediano plazo con el congelamiento y adelgazamiento del Estado, a partir de las atribuciones que se le darían al jefe de Estado para realizar una reforma administrativa.

Sobre la polémica propuesta de ampliar a más ciudadanos el pago de la renta, aseguró que apoya que se amplíen los declarantes pero no los contribuyentes. “Más declarantes que no paguen. Que sólo paguen los que más ganan. Aumentar la base de declarantes, que no paguen impuestos, estimula la formalización de la economía”, aclaró.

Uribe y el partido de gobierno, el Centro Democrático, le dan un no absoluto a la propuesta de ponerle IVA a productos básicos como el café, el azúcar o el chocolate, propuesta que ya fue tumbada por el mismo Iván Duque. “Celebramos la decisión del presidente Duque de no aumentar la tarifa de IVA a los alimentos básicos y compartimos la propuesta de aumentarlo a alimentos de lujo como quesos madurados, salmón y cortes de carne suntuosos”, manifestó el exmandatario.

Por otro lado, acompañó la iniciativa de aplicar un impuesto a los patrimonios de personas naturales que superen los 3.000 millones de pesos, con tarifa marginal, progresiva, descontable y transitoria, como mecanismo para cofinanciar programas sociales. Medida que aplicaría también a los altos sueldos.

Defendemos la necesidad de unas finanzas nacionales robustas, que eviten una crisis de deuda, de un sector financiero sólido, pero entendemos la necesidad de contribución del sector a la sociedad como parte del antídoto al odio de clases.

Para lo anterior, Uribe propone sostener la sobretasa de renta al sector financiero con destinación específica a pequeñas obras urbanas y rurales que incentiven la creación remedial de empleos.

El expresidente habló igualmente de un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito a las micro y pequeñas empresas como instrumento de recuperación y que pueden crecer en medio de la crisis económica.

Por último señaló que, buscará “junto al gobierno y el consenso de las demás bancadas, para lograr este nuevo pacto social que nos permita superar la pandemia. Crisis sin pobreza”.

