Fredy Guarín recibió conmovedor mensaje de pequeño seguidor

Fredy Guarín, jugador de Millonarios, fue blanco de críticas el Jueves Santo pasado, luego de que se difundieran videos que darían evidencia de la participación del jugador en una riña en la vivienda de su madre, en Envigado (Antioquia), quien llamó a la Policía, según la propia institución.

A pesar de las abundantes críticas que recibió el volante en redes sociales, han sido más los seguidores que le han mostrado apoyo Guarín en “el partido más difícil que ha enfrentado”, como él mismo lo describió en un comunicado oficial. Sus familiares, su exesposa Andreina Fiallo, su expareja y madre de su hijo Sara Uribe, así como su novia Pauleth Pastrana se han pronunciado a su favor.

De la misma manera, sus compañeros de equipo le hicieron un emocionante video de apoyo antes de un partido, futbolistas como el Tino Asprilla y el Pibe Valderrama también tuvieron palabras de apoyo para Guarín, y artistas como Pipe Bueno, Yeison Jiménez y Álzate también se pronunciaron en su defensa.

Sin embargo, en la mañana de este jueves 8 de abril, el jugador compartió en su perfil oficial de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, un conmovedor video que le hizo un pequeño seguidor. La grabación dura poco más de un minuto y aparece Miguel Ángel, un menor que aprovechó el momento para enviarle un mensaje de motivación al deportista.

“Yo sé que usted está pasando tiempos muy difíciles, tuvo problemas, pero yo sé que va a salir adelante, va a salir de estos problemas; de hecho, yo he pasado esos momentos toda mi vida. Yo sé que usted va a salir adelante, y se va a esforzar, porque usted es un gran futbolista y un gran amigo. Yo no me he olvidado de usted ni un segundo”, aseguró el menor en el video.

El deportista compartió la grabación de su pequeño seguidor y resaltó que Miguel Ángel tiene “un corazón noble”. Además, Guarín agregó “gracias Migue, siempre te recuerdo mucho, te quiero papito que Dios siempre nos dé esa fortaleza que necesitamos para superar cada batalla”.

“Sos el mejor Guarín. Vamos papá, Colombia te quiere ver como esa gran persona, futbolista empresario, papá”, “Vamos Guaro mucha Fuerza, eres una excelente persona y te necesitamos pronto en el Azul”, “Recuerdo lo grande que eres y todos los momentos felices con la selección, crisis todos tenemos, pero sigue adelante”, fueron algunos de los comentario que recibió el futbolista en la publicación que ya casi alcanza las 100 mil reproducciones y supera los 10 mil me gusta.

Las palabras de Fredy Guarín sobre lo ocurrido

Acerca de lo sucedido el Jueves Santo, Fredy Guarín compartió un comunicado en sus redes sociales, el pasado 4 de abril, en el que agradeció a quienes le han manifestado su apoyo y, además, solicitó respeto por su familia.

“Es importante señalar que no son ciertas las afirmaciones que señalan negativamente a mi familia; solo pido un poco de respeto para ellos, en especial para mis hijos, quienes no deben asumir las consecuencias de mi exposición pública y de mis actos”, escribió Guarín.

En el documento, quien fue jugador de la Selección Colombia añadió que está afrontando en su vida “uno de esos partidos difíciles, pero estoy seguro que con la ayuda de Dios y cada uno de ustedes que creen en mí y conocen mi accionar vamos a salir victoriosos”.

