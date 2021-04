Jaguares derrotó a Once Caldas y aún sueña con la clasificación

Con victoria Jaguares aspira a ingresar a los playoffs de la liga colombiana

En el último cuarto de hora, Jaguares le remontó a Once Caldas y terminó derrotándolo 1-2 en el estadio Palogrande en juego válido por la jornada 17 de la Liga. Con este resultado, el cuadro ‘felino’ aún sueña con la clasificación al llegar a 23 unidades a falta de seis por disputar, mientras el ‘blanco-blanco’ se quedó con 13, eliminado.

Once Caldas saltó al escenario Palogrande con la intención de jugar en campo contrario, dominó la posesión del balón y apostó por las bandas para profundizar por medio de Lemos y Carreazo.

Por su lado, Jaguares pobló la mitad, teniendo a Sosa como generador para conectar con los hombres de ataque, pero careció de claridad para fabricar.

Once Caldas perdió ante Jaguares y estará por fuera de los playoffs de la liga colombiana

En el primer cuarto de hora, el juego se tornó dinámico, el local encontró en Lemos el arma para inquietar y empezó a mostrarse en ofensiva, encontrando a Otálvaro para asociarse. El atacante, a los 8′, recibió del ’10′ para sacudir de media distancia, pasando su remate cerca del arco defendido por Chunga.

Pese a recibir un ataque por medio de Guisao que respondió Ortiz, el ‘blanco-blanco’ siguió buscando alternativas para abrir el marcador y lo encontró gracias a la pelota quieta. A los 24′ Otálvaro lanzó un centro al área, que bajó Balanta y definió mordido Viáfara para encontrar la pierna de Mosquera en el camino, quien terminó enviándola en propia puerta para el 1-0 en el partido.

Con el gol a favor, el local no bajó su ritmo, continuó en terreno ajeno e incomodó a Jaguares, equipo que no encontró conexión y le costó llegar hasta área rival. A los 35′, Once Caldas aprovechó una salida rápida y Lemos recibió un pase, eludió a dos, pero en el mano a mano ante Chunga desperdició el segundo.

Para la etapa final, el partido se volvió lento, se disputó en la mitad y con pocas acciones ofensivas, siendo Once Caldas el que se acercó a los 63′, luego de una acción colectiva que asistió Carreazo para García, quien probó con un remate que pasó rozando el vertical.

Once Caldas cayó ante Jaguares y perdió toda chance de llegar a los playoffs

Pasados los 70′, Jaguares reaccionó, adelantó líneas e inquietó con el recién ingresado Bueno, quien recibió un centro preciso de Guisao y solo desperdició de cabeza el tanto del empate. Así mismo, a los 77′, Bueno aprovechó un pase al vacío de Rojas para ganar en velocidad y remató cruzado para vencer a Ortiz y poner el 1-1.

Con el juego inclinado a favor, el ‘felino’ insistió, encontró en Guisao salidas claras por izquierda y el extremo volvió a ganar, llegó hasta el fondo y envió en centro al segundo palo que sobró al arquero Ortiz y Lemus la empujó para el 1-2 a los 84′.

En el cierre, Jaguares controló el resultado ante un Once Caldas carente de ideas y que no logró llevarle peligro. Final 1-2.

Así está el baile a dos fechas de los playoffs del torneo colombiano

Al cierre de la fecha diecisiete, la tabla de posiciones no mostró cambios en la zona superior, pero sí despejó la media con la derrota del ‘Leopardo’ y el Once Caldas.

Resta un encuentro entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín, último de la jornada y, en el papel, con una posibilidad grande para que los dirigidos por ‘Bolillo’ Gómez aseguren su tiquete.

La penúltima fecha iniciará el próximo 10 de abril.