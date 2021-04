Iván Marulanda cuestionó el conocimiento político de los jóvenes y por las críticas se tuvo que retractar

Este 4 de abril, el senador Iván Marulanda publicó un trino que de primera leída parece un ataque en contra del conocimiento político de los jóvenes, a pesar de que muchos lo acompañaron en su candidatura a la presidencia del Senado en julio de 2020.

Es que oigo y leo jóvenes opinadores señalar con el dedo quién puede ser o no ser presidente, ministro, senador, alcalde, gobernador y me río para mis adentros ¿de dónde estos jóvenes van a saber tanta cosa? ¡Claro que no lo saben! Contaminación ambiental (sic).