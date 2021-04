Inquietud en Cali por extraño hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre a la orilla de un río

Autoridades encontraron cuerpo sin vida a la orilla de un río en una zona boscosa de Cali / (Twitter: @elpaiscali).

En la tarde del viernes 2 de abril la Policía Metropolitana de Santiago de Cali halló el cuerpo sin vida de un hombre que fue arrojado en una zona boscosa de la ciudad.

Exactamente en la carrera 73 con calle 48, cerca a la Avenida Ciudad de Cali, y sobre el nuevo puente que cruza por el barrio Ciudad 2000, los miembros de la Policía tuvieron que trasladar el cuerpo hacia medicina legal.

Versiones preliminares de testigos y miembros de la fuerza pública dan cuenta de que al parecer, el hombre muerto sería un habitante de calle.

La información fue dada a conocer sobre la 1:20 p. m. del viernes luego de que el llamado de la comunidad alertara en repetidas ocasiones sobre un ciudadano muerto en zona verde del nuevo puente de la Avenida Ciudad de Cali.

Según lo informado por la fuerza pública, el cadáver del ciudadano no presentaba signos de violencia tras el hallazgo y levantamiento. Además, las autoridades describieron al ciudadano fallecido físicamente. Lo mostraron como un hombre de tez trigueña que no contaba con documentos que permitieran identificarlo no se pudo establecer en el momento pues no portaba documentos.

Aunque de momento es desconocida la causa de muerte del hombre y los móviles del hecho, abrieron un expediente para indagar cómo sucedió la muerte.

A través de un video grabado por la comunidad cercana se puede apreciar cómo llegan varias personas y se acercan al lugar de los hechos para registrar el levantamiento.

Violencia en Cali tiene azotados a líderes sociales

La lideresa Elizabeth Serna, quien reside en el barrio Laureano Gómez, en Cali, es una reputada activista social de la Comuna 15 de la capital del Valle del Cauca. Esta vez, la mujer denuncia un brutal abuso policial en contra de su familia. Según su testimonio, recogido por Caracol Noticias, ella, su hijo y su hermano salieron heridos del altercado.

Serna narra que su hijo fue requerido para una requisa por parte de los uniformados de la Policía Nacional. De acuerdo con lo que la lideresa le dijo al medio, llegaron otros agentes a insultar a las personas alrededor y, finalmente, hubo una presunta agresión a su hijo de 17 años.

“Tienen a mi hijo pegándole, yo me voy a meter y, cuando yo se lo voy quitar, diciéndole que es menor de edad, un policía viene y se acerca, y me pega en la cara con el cañón de la pistola”, dijo la mujer, quien mostró al canal de televisión su herida en el mentón. La mujer afirma que, a pesar de la golpiza, la cual quedó en video, ella y su hijo se encuentran recuperándose de las heridas.

Por otro lado, su hermano, de 38 años, fue fuertemente violentado con palos de madera y, por la gravedad de sus heridas, tuvo que ser intervenido de urgencias. “Varios policías lo cogen a patadas y con un palo, y le empiezan a pegar tan fuerte que le fracturan cuatro cotillas y le desprenden el pulmón derecho”, reveló la lideresa al noticiero.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, se abrió la investigación pertinente para esclarecer los hechos en los que el hombre fue violentado. “Para determinar la responsabilidad de las dos partes en estos hechos, tomando las declaraciones tanto de las personas civiles como de policía”, indicó el subcomandante de la corporación, el coronel Guillen Amaya.

