A partir de este Viernes Santo, TransCaribe normalizó su recaudo y volvió a operar con normalidad

Colprensa

El alcalde de Cartagena, William Dau, informó que el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de la ciudad, TransCaribe, normalizará el recaudo y operará con normalidad a parir de este viernes 2 de abril.

El mandatario de la ciudad anunció que la empresa ‘Colcard’ volverá a poner en funcionamiento el sistema de recaudo, que se había suspendido el pasado 23 de marzo, y el control de la flota del Sistema Integrado de Transporte, por lo cual sus operaciones retornaban a la normalidad.

“A partir de este viernes está funcionando TransCaribe otra vez. Acabamos de llegar a un arreglo ya en unas horas estarán terminando de subir el suiche y mañana TransCaribe común y silvestre”, indicó en la noche de este jueves el alcalde de la ciudad amurallada.

Este anuncio se da dos días después que el mandatario anunciara que la Alcaldía de Cartagena estaba trabajando para llegar a una solución, luego que Dataprom, la empresa encargada del recaudo del sistema, anunciara su retiro argumentando “gravísimos y reiterados incumplimientos”.

Desde el pasado 23 de marzo, el sistema de transporte operaba de manera gratuita, generando perdidas de hasta 130 millones de pesos, por lo que William Dau había advertido que el servicio podría suspender sus operaciones hasta no encontrar una solución.

“Después de varios días de estar trabajando incansablemente por sacar a TransCaribe adelante, hemos logrado que el servicio de recaudo nuevamente se restablece”, aseguró este jueves la gerente del sistema de transporte, Sindry Camargo.

Asimismo, señaló que se trabajará de manera articulada con la Administración local y el Gobierno Nacional para garantizar la sostenibilidad del SITM de Cartagena.

“Hacemos un llamado y una invitación a todos nuestros usuarios a comportarse y ha respetar todas las normas de tránsito dentro del sistema y dentro de las estaciones”, concluyó la directora.

Cartagena de Indias. Foto: Alcaldía de Cartagena.

William Dau había advertido que suspendería el sistema

Esta medida se habría tomado si de no se encontraba una alternativa para reestablecer el cobro de tarifas que se suspendió hace una semana. Dau dijo que el sistema podría mantener la gratuidad hasta el próximo 2 de abril, pero que prefería anticipar el cierre que empezaría a regir a partir del jueves Santo. Esta proyección hasta el jueves la hizo la gerente de Transcaribe, Sindry Camargo, mediante un acto administrativo enviado a la Alcaldía y a los órganos de control.

En ese documento la gerente especificó que es necesario que tanto la Alcaldía como la Nación entreguen recursos para mantener esta modalidad y mantener la labor del sistema de transporte “hasta tanto se implementen las medidas” que den paso al recaudo de nuevo que estaba en $2.600 pesos.

El cierre se había motivado también, según el alcalde Dau, a causa de las diferentes situaciones de desorden dentro de las estaciones que el mandatario calificó como “parque de diversiones”. El pasado lunes festivo se suspendió el servicio desde las 8:00 p.m. a causa de desmanes y hechos de vandalismo que se presentaron en 18 estaciones, motivadas por la gratuidad en el servicio.

Por otro lado, la capital de Bolívar está enfrentando la pandemia del covid-19 con medidas restrictivas en Semana Santa. Desde este lunes hasta el próximo jueves se mantiene el toque de queda desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., mientras que viernes, sábado, domingo y festivos operará de 2:00 a.m. a 5:00 a.m. En estos horarios no está permitido el consumo de alcohol en espacios públicos o residenciales y ya tampoco se puede vender este tipo de licores de manera presencial, aunque se mantiene la comercialización por plataformas digitales.

