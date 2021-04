Camilo Villegas arrancó con el pie derecho en el Valero Texas Open de golf

En la imagen, el golfista colombiano Camilo Villegas. EFE/David Maung/Archivo

Camilo Villegas contribuyó dos veces para destacar una ronda de nueve birdies que le valió un 8 bajo par con 64 y la ventaja de primera ronda, este jueves, en el Valero Texas Open, torneo del PGA Tour que se juega en San Antonio y que reparte 7,7 millones de dólares en premios.

Villegas quedó en el primer puesto de la competencia, en la que también está el colombiano Juan Sebastián Muñoz, quien quedó en la séptima casilla con 68 golpes, 4 bajo par, marcando un excelente debut en la competición.

“Alguna vez el hoyo se ve más grande que de costumbre y hoy fue el caso. Jugué muy bien pero además tuve un poco de suerte. Pero, obviamente, uno no hace 8-bajo par si no juega bien. Me gusta mucho este campo, pero igual todavía es jueves y falta mucho”, declaró el golfista,

El antioqueño le lleva dos golpes de ventaja al coreano Sung Kang y a Cameron Tringale después de que cada uno tuvo un 66 en el Oaks Course de TPC San Antonio. Por su parte, Jordan Spieth, cuyas luchas en los últimos tres años parecen estar disminuyendo después de cuatro resultados entre los 10 primeros en los últimos dos meses, está tres atrás (67) de la mano de Seung-Yul Noh y Hideki Matsuyama.

Phil Mickelson se redujo a 15 tiros cuando tuvo un 10 en el hoyo 18 (tomó dos tiros de penalti y otros tres golpes tratando de alejarse de una corriente junto al green) y terminó con un 79.

El paisa tuvo una racha de cuatro birdies consecutivos desde el hoyo 2 al 5 (salió por el 10) que lo impulsaron a lo más alto del tablero, pero el cierre de ronda fue brillante embocando un chip de 12 metros para birdie.

El Valero Texas Open, al cual Villegas llegó por invitación, es un excelente termómetro para los golfistas colombianos ya que reúne a 144 de los mejores golfistas del planeta, que buscan probar cuál es su nivel de cara al Masters. Además, como aliciente, el ganador del abierto en Texas certificará su pase al prestigioso major, que empezará la próxima semana.

Esta participación de Villegas es una excelente oportunidad luego de estar casi dos años por fuera de las competencias, tras presentar problemas en su hombro. El colombiano, necesita volver a completar su tarjeta en el circuito, después de haber competido en 14 torneos en la actual temporada, en la que acumula un total de 227 puntos en la FedEx Cup.

“A veces sale a tu manera y otras no. Los últimos años he tenido altibajos con muchas cosas. Seguimos apareciendo y los resultados empiezan a aparecer”, expresó Villegas.

Cabe recordar que el pasado 26 de junio, falleció su hija Mía Villegas Ochoa, en Miami, Estados Unidos, luego haber sido diagnosticada con un tumor cerebral y otros más pequeños en la columna vertebral, razón por la que fue sometida a varias cirugías.

