Angustia por joven de 16 años desaparecida en Bogotá desde el 24 de marzo

Alisson Villegas se encuentra desaparecida desde el pasado 24 de marzo al sur de Bogotá. Foto: Archivo.

Este viernes se dio a conocer un nuevo caso de de una menor de edad desaparecida en la capital. Se trata de Alisson Stephany Villegas Cárdenas, quien vive en el barrio Olarte de la localidad de Bosa al sur de Bogotá.

Su madre, Ligia Esperanza Cárdenas, lleva desde el 24 de marzo buscando algún rastro de la joven de 16 años, pues ese día la vio por última vez cuando salió a trabajar. Al regresar al hogar, hacia las 2:00 p.m., Alisson no se encontraba en la casa.

Según le contó Cárdenas a El Tiempo, desde el primer día de desaparecida ni su familia ni cercanos han tenido razón de dónde se encuentra la joven y rápidamente se enviaron alertas y mensajes por redes sociales para emprender su búsqueda, además solicitaron apoyo con la Fiscalía General.

“Podría estar donde una amiga, pero no estoy segura. Yo ya busqué y no hay razón alguna como tal. Alisson está desaparecida y quiero ubicar dónde se encuentra. Necesito encontrarme con ella”, le dijo al diario nacional la madre de la menor.

A pesar de que Ligia ha recurrido a las autoridades siente que el apoyo no ha sido suficiente pues al parecer estas no han sido efectivas con la búsqueda por lo que pidió ayuda a la ciudadanía para encontrar a su hija.

“No me he sentido respaldada con la búsqueda de mi pequeña, me siento desesperada buscando a mi hija día y noche sola. Es frustrante ver que los días pasan y las autoridades no me dan respuesta del caso de mi niña”, comentó Ligia en la publicación de redes donde denunció la desaparición de su hija.

A raíz de la desaparición de Alisson se han creado falsas publicaciones que afirman que la joven ya apareció y se encuentra en casa, sin embargo, estas afirmaciones son falsas pues la joven sigue perdida.

De acuerdo con el diálogo con El Tiempo, una de las cosas que más angustia a Ligia Esperanza Cárdenas es no entender la razón por la que su hija se fue del hogar sin avisar, pues al parecer no habían tenido ningún conflicto con su madre. Así mismo explicó que no noto ningún comportamiento extraño pues el ambiente en el hogar es “bueno y comprensivo”.

Ligia sigue firme en la búsqueda de su hija y se mantiene firme en la esperanza de su pronto regreso. “La amo y la extraño demasiado, la estoy esperando en mi casa con los brazos abiertos. Ella sabe que siempre cuenta con mi apoyo incondicional”, comentó su madre a El Tiempo.

Publicación de la mamá de Alisson Villegas quien fue vista por última vez en su casa el pasado 24 de marzo al sur de Bogotá. Foto: publicación Ligia Cárdenas.

Karen Sofía Valencia, una joven desaparecida en Bogotá desde el 9 de marzo

Un casi similar al de Alisson se dio a conocer el pasado 17 de marzo cuando la familia de Karen Sofía Valencia Barbosa, una menor de 14 años, dio a conocer que la joven desapareció en el barrio San Antonio, de la localidad Antonio Nariño, luego de que se subiera a un taxi, el pasado martes 9 de marzo. La menor sigue sin aparecer.

Su familia, en medio de la angustia, le pidió ayuda a la comunidad y las autoridades para encontrar a Karen quien, se presume, estaba siendo amenazada en redes sociales.

Karen Valencia, según las fotos, y la descripción que otorga su familia, tiene el cabello castaño, largo. Es delgada, alta, y su piel es blanca. El día de su desaparición, estaba vestida con una camisa roja, una chaqueta rompevientos negra, unos jeans azul claro, y unos tenis blancos.

“Cualquier tipo de colaboración o si de pronto es algún detalle por mínimo que sea, de pronto puede convertirse de gran ayuda para nuestra familia”, dijo el padre de Karen, Jorge Valencia.

Según la madre de la menor, desconocen las razones por las que la menor estaba siendo amenazada, sin embargo, asegura que los hostigamientos se extendían sobre ella y la familia, “sabemos que la niña fue amenazada por redes sociales, no sabemos quién es el tipo que la amenaza, no sabemos, tenemos pruebas que estaba amenazada (...) la amenazaba con que le iba a hacer algo a la familia”.

Se busca a Karen Sofía

De acuerdo con información tomada de El Tiempo, se tienen identificadas las placas del carro al que se subió Karen, sin embargo, no se ha podido dar con el paradero del automóvil. Ese mismo medio de comunicación aseguró que la familia ha recorrido hospitales y demás lugares en los que pueda estar la adolescente, sin embargo, no han tenido respuestas útiles.

“Les pido a las autoridades, a las persona que tenga a mi hija, que por favor me la devuelvan. Estoy desesperada, ya no sé qué más hacer, necesito saber de mi hija que está bien”, dijo la madre de Karen.

