¡Tenga cuidado! Le explicamos cómo identificar una llamada extorsiva

En los últimos días se conoció la historia de una madre de familia, en Manizales, que recibió un llamada de un joven llorando y gritando, al escucharlo creyó que era su hijo y cuando le preguntó sobre lo que estaba pasando, el joven le pasó el celular a un supuesto Policía quien le dijo a la mujer que su hijo había matado a una persona en su carro y que necesitaba un dinero.

La mujer salió de su trabajo corriendo, pero en la mitad del camino su hijo la llamó y se dio cuenta que todo era falso, razón por la que las autoridades hicieron, nuevamente, un llamado a la ciudadanía para que antes de dar algún tipo de información por teléfono a personas desconocidas, verifiquen si la información que les están dando es real.

Lo que sugiere el Gaula de Caldas en estos casos es confirmar la información:

Cuando reciba una llamada

“Pregunte siempre: ¿a quién necesita?, ¿de parte de quién?, ¿qué solicita?, desconfíe de llamadas de números extraños, no responda cosas de su vida personal, mantenga la calma y verifique la información, no caiga en engaños en los que ofrecen premios sin hacer nada, antes de autorizar el tratamiento de datos personales, identifique plenamente a la persona, no acuda a citas a ciegas, no haga alarde de sus bienes o posesiones”, comentó la Institución al diario La Patria.