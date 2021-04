Qué opina Luisa Fernanda W acerca de que Pipe Bueno tenga escenas románticas con otras mujeres

La relación sentimental que sostiene la influenciadora paisa Luisa Fernanda W con el cantante caleño Pipe Bueno sigue dando de qué hablar en redes sociales. Este 31 de marzo, se hizo viral una respuesta que dio la creadora de contenido acerca de qué opina de que su pareja, que ahora está incursionando en la actuación, tenga escenas románticas o íntimas con otras mujeres.

En sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W realizó una dinámica con sus seguidores que tituló ‘charlemos’, en la que dejó una caja de preguntas para que sus fanáticos le dejaran preguntas de diferentes temas. En ese momento, un curioso le escribió la siguiente pregunta:

“¿Cómo te ha ido en las escenas en las de Pipe en las que tiene que estar con otra mujer?”

Ante la pregunta, W aseguró que se siente tranquila y que apoya completamente a Pipe Bueno, papá de su hijo Máximo.

“¡Le hago barra! Lo apoyo incondicionalmente para que se sienta tranquilo y de lo mejor. Si yo estuviera en sus zapatos me encantaría que fuera igual. ¡Sin miedo al éxito!”

Este cuestionamiento se debe a que recientemente se dio conocer que Pipe Bueno está protagonizando un nuevo contenido para la plataforma de video Disney Plus. Se trata de una serie llamada “Siempre Fui Yo”, que se está grabando entre Colombia y México. En el programa, también participa Karol Sevilla, quien actuaría como la pareja del caleño.

Teniendo esto en cuenta, unos seguidores de Luisa Fernanda se atrevieron a hacerle una pregunta mucho más directa, a la que la influenciadora respondió de forma positiva.

— ¿Te gusta Karol Sevilla?

— ¡Obvio! Ella es increíble. La admiro mucho y tiene un sentido del humor fantástico.

Cabe mencionar que, durante este miércoles esta no fue la primera vez que se ahondó en la relación entre Luisa Fernanda y Pipe Bueno. Jessica Cediel, presentadora y exnovia del cantante, a través de redes sociales también se refirió a la pareja.

La presentadora de ‘Bingos felices’ y el cantante de música popular sostuvieron una relación de tres años, que terminó en 2017, según contó Cediel en una entrevista con el programa AutoStar Tv, los motivos de la ruptura fueron la distancia y la vida fiestera de Pipe.

Después de ello, Jessica tuvo un polémico romance y casi matrimonio con Mack Roesch, exparticipante del reality ‘American Ninja Warriors’, en el que ella participó como presentadora.

Luego de una tormentosa separación, Cediel se ha mantenido soltera, sin que su pasada relación con Pipe Bueno deje de causar intriga y melancolía en muchos de sus fanáticos. De hecho, en una de sus más recientes dinámicas de interacción, con sus más de 8 millones de seguidores en Instagram, respondió de una manera muy singular cuál era su opinión de su expareja

— ¿Que opino de Pipe Bueno?

— Opino que, ay, ay, ay!

Sobre lo que pensaba de la actual pareja de Bueno, Cediel respondió:

“Me cae súper bien, es una mujer muy trabajadora, es una tesa, que está enfocada y sabe lo que quiere”

Anteriormente y mediante la misma dinámica, Cediel preguntó a sus seguidores: “¿Por qué creen que estoy soltera?”. Esto dio pie para que la presentadora revelara que, a pesar de que estaba intentando salir con otro hombre hace unas semanas, decidió alejarse del tema, pues no fue lo que esperaba.

Uno de sus seguidores contestó que ella estaba soltera “porque eres muy independiente y sabes que te mereces algo sincero”, a lo que la presentadora indicó que era totalmente cierto.

“Sí, soy muy independiente. Todo me lo he ganado sola, y también sé que me merezco una persona que me merezca, literalmente. Que sea buena y que venga con buenas intenciones”, respondió Cediel ante el comentario.

