Sargento (r) habló sobre casos de maltrato en las Fuerzas Militares colombianas

Imagen de referencia de Soldados del Ejército de Colombia en Bogotá. (Colprensa - Diego Pineda)

El pasado domingo, 28 de marzo, la periodista Vicky Dávila, dio a conocer un video por medio de su cuenta de Twitter en el que se evidenció que una mujer golpeó a un soldado que no le permitía el ingreso al Cantón Norte, ubicado en Bogotá.

El suboficial del Ejército Alexánder Chala Saénz, fue quien publicó el vídeo que se hizo viral en redes sociales en el que una mujer, en aparente estado de embriaguez, le pegó una cachetada a uno de los soldados que en ese momento estaban de turno en la entrada peatonal del Cantón Norte.

Frente a este suceso, en una entrevista para la emisora Blu Radio, el sargento (r) Chala Sáenz aseguró que aquella mujer había llegado hace poco de Estados Unidos, sería la hija de un coronel del Ejército que se encuentra en agregaduría militar y tendría una relación con un capitán de la institución. “Llega a Colombia, tiene una relación con un capitán, salen a tomarse unos tragos, discute con él y se desquita con un soldado”, afirmó.

Además contó que la razón por la que no le permitieron el ingreso a la mujer fue porque ella no vive en una casa fiscal, lo que causó la molestia y la llevó a agredir al soldado. “Ella por no vivir en una casa fiscal, no la dejaron ingresar. Allí es cuando ella se indigna y le mete esta cachetada que todos los pudimos ver”, añadió.

Sin embargo, el suboficial pidió que haya más consecuencias o sanciones sobre la mujer, ya que al soldado al que le pegó “es de las clases más vulnerables de este país, es de una familia humilde y ella lo atacó”. Y también provechó la entrevista para criticar que el Comandante del Ejército y los políticos “que se creen los dueños de la fuerza pública” no se hayan referido al tema.

Además, el sargento (r) contó que no es la primera vez que pasa algo así y que son seguidos los maltratos con los soldados de rangos bajos y que, además, son usados para hacer labores que no son propias de un militar.

“Nuestros soldados algunas veces son víctimas de maltrato (por parte) de las esposas de los altos mandos o los hijos de ellos. Podemos ver a soldados llevándolos a la tienda a que les traigan los mercados, inclusive los llevan a sus fincas a que trabajen. Cogen a los soldados a que sean los que arreglen sus casas y les hagan aseo”, manifestó.

Por último, Sáenz contó que el soldado que fue abofeteado por la mujer ha estado recibiendo acompañamiento psicológico y que al haber grabado los hecho esto ayudó para que se interpusiera una denuncia penal.

