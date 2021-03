Que no le pase: con falsas promesas de trabajo, delincuentes le tienden trampa a dos mujeres para robarlas en Bogotá

Las mujeres, quienes se encontraban desempleadas, fueron ofertadas con un empleo con paga diaria de 40.000 pesos. Posteriormente, las despojaron de sus pertenencias. Foto: Colprensa

La inseguridad en Bogotá, capital de Colombia, se ha evidenciado con múltiples hecho delictivos que afectan directamente a los ciudadanos que deben salir a las calles de la ciudad en medio de la pandemia. Esta vez, dos mujeres fueron engañadas con falsas promesas de trabajo y, cuando fueron convocadas, sus supuestos superiores les robaron todas las pertenencias.

En la localidad de Barrios Unidos, en el barrio Siete de Agosto, al norte de la capital, las mujeres llegaron a su supuesto lugar de trabajo bajo la promesa de un trabajo con paga diaria de 40.000 pesos y con turno de 8 horas entre lunes y sábado. A las mujeres, desempleadas en el momento, les pareció atractiva la oferta sin considerar que se podía tratar de una trampa.

Las pertenencias que cargaron hasta el lugar fueron puestas en un lugar de guardado para que las mujeres lograran trabajar sin celular, bajo las normas de los empleadores fraudulentos. “Íbamos a sacar nuestros celulares para guardarlos. El tipo nos empezó a decir que no. Nosotras le dijimos que lo íbamos a poner en silencio para guardarlos. Nos dijo que no, que no podíamos”, expresó Jessica Vega a Caracol Noticias.

Por su parte, Valeria Castañeda, la otra víctima del delito, dijo que al preguntar por su bolso, ya se lo habían hurtado. “Yo le pedí al señor que nos prestara las llaves del baño y le dije que si me podía dar mi bolso porque debía llamar a mi familia. Me dijo que un señor vino y se lo llevó”, denunció la mujer al noticiero.

“La verdad, no le alcanzamos a ver el rostro. Llevaba el tapabocas bien y una gorra”, dijo Castañeda, quien afirmó que no tenía carné, ni ninguna identificación que podría evidenciar la identidad de la persona. “No sé qué pasó. Nos envolvió muy feo”, finalizó. Las jóvenes afirmaron a el ‘Ojo de la Noche’ que las autoridades no colaboraron.

El 77% de bogotanos no se sienten seguros en la capital

En una reciente encuesta de Bogotá Cómo Vamos, se conoció la percepción de los capitalinos frente a temas como el desempleo y la seguridad. Para esta edición de ‘Mi voz mi ciudad’ se consultaron 3.153 habitantes de la ciudad entre el 9 y el 25 de febrero. En general, los bogotanos consideran que la ciudad no va por buen camino, esto se representa en el 56 por ciento de los encuestados.

Por su parte, solo el 21 por ciento considera que la ciudad tiene un buen direccionamiento y el 23 por ciento se para en una posición incierta: ni por buen ni por mal camino. Esto se equipara con el 45 por ciento de encuestados que consideran que los ingresos en Bogotá no alcanzan para cubrir gastos mínimo, mientras que el 37 por ciento dicen que sí.

La estadística muestra también la percepción de los habitantes de la ciudad con respecto a su situación económica, mientras en 2019 el 29 por ciento de los bogotanos se consideraba pobre, ahora el 42 por ciento de los habitantes piensa que lo es.

En relación con la seguridad, solo el 9 por ciento de encuestados afirman sentirse seguros en Bogotá, mientras que el 77 por ciento afirma que prima la inseguridad. El 13 por ciento no se definen. Pero de acuerdo a los sectores donde se realizaron los sondeos, así quedaron repartidas las personas que dicen sentirse seguras en la capital.

