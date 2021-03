Cierre en la vía que de Medellín conduce a la costa por incineración de dos vehículos de carga

Incedio de dos camiones de carga en el kilómetro 93, sector Puerto Raudal, jurisdicción de Puerto Valdivia. Captura de video.

En horas de la noche, de este domingo, tras el incendio de un tracto camión y una turbo, se confirmó el cierre total de la vía que va de Medellín a la Costa Caribe a la altura del kilómetro 93, en el sector Puerto Raudal, jurisdicción de Puerto Valdivia, departamento de Antioquia.

De acuerdo con la versión de algunos testigos de los hechos, hacia las 7 de la noche, en este punto de la carretera salió un grupo de cinco personas que portaban armamento largo y hostigaron a los conductores obligándolos a bajarse, para posteriomente quemar los vehículos.

En las últimas horas, uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército, llegaron a lugar de la confligración para ayudar a controlar la emergencia, pues los bomberos del municipio no pudieron llegar hasta el punto porque no estaba garantizada la seguridad. Asimismo, las autoridades reportaron que, por el momento, no hay heridos.

Incendio de dos vehículos de carga en vía de comunica a Medellín con la Costa.

Desde su cuenta de Twitter el Instituto Nacional de Vías, Invías , confirmó el cierre total a la altura del sector Puerto Raudal, vía que comprende el tramo entre los Llanos de Cuivá, Yarumal y el municipio de Tarazá.

Por su parte, el Comando de la Séptima División de Ejército, que atendió el caso, señaló por medio de un comunicado, que esta acción criminar habría sido por parte de integrantes del ELN, que delinquen en la zona.

“En este momento, soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles se encuentran en el lugar de los hechos junto con otras autoridades para restablecer la normalidad”, agrega el comunicado.

Tras la atención a la emergecia y la llegada del Ejercito, para respaldar la seguridad en este punto de la carretera, hacía la 1:30 de la madrugada, Invias comunicó que se realizó la apertura de la vía.

Video | Momentos de pánico por incendio de una volqueta en vía al túnel de Occidente en Medellín

De acuerdo con información del medio digital Minuto 30, el pasado 26 de marzo, en la vía al túnel de Occidente en Medellín, hacia las 6 de la tarde, se vivieron momentos de pánico por cuenta de una volqueta que se incendió en el sector de San Cristóbal.

La conflagración fue reportada por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de la capital de Antioquia, quienes indicaron que el siniestro ocurrió exactamente en la calle 60 con carrera 90, cerca al barrio Las Margaritas.

Para contener las llamas acudieron integrantes del Cuerpo de Bomberos de Medellín que requirieron de dos máquinas contra incendios para poder controlar la conflagración en el automotor.

Testigos del hecho, en las primeras versiones que le entregaron al medio digital Minuto 30, indicaron que vieron como de la volqueta comenzó a salir humo, y luego vieron cómo escapaba el conductor del vehículo. Pese al susto que ocasionó el incidente en esa zona del viaducto, no se registraron heridos o víctimas.

Momento en cual las 2 tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín controlaron el incendio vehicular en la vía al túnel de occidente. Vídeo cortesía. pic.twitter.com/zareCRCCFr — EMERGENCIAS COLOMBIA🇨🇴📢 (@EMERGENCIASCO) January 26, 2021

El Ejército dispondrá 4.000 militares para custodiar las vías de Antioquia en la Semana Mayor

Bajo la campaña ‘Viaje seguro; su Ejército está en la vía’, uniformado de la Cuarta Brigada acompañarán a la comunidad antioqueña, para que se movilice con tranquilidad a través de las carreteras del departamento durante la Semana Santa.

Mediante un trabajo coordinado con la Policía Nacional, será desplegado un dispositivo de seguridad que cubrirá las vías principales y alternas, que atraviesan el departamento de sur a norte y de oriente a occidente, garantizando en todo momento la seguridad de propios y visitantes en Antioquia.

Asimismo, el Ejército invitó a los viajeros del departamento para que salgan con prudencia, respetando todas las medidas de tránsito, acompañadas con las medidas de bioseguridad, usando nuestros tapabocas, alcohol y evitando las aglomeraciones.

El Brigadier General Fredy Marlon Coy Villamil, comandante de la Cuarta Brigada, aseguró que las Fuerzas Armadas “vamos a estar en la carretera, tanto policías como soldados estaremos custodiándolas y sirviéndole a la comunidad”.

Los uniformados estarán comprometidos en 15 puestos de control distribuidos en diferentes puntos estratégicos, algunos de ellos interinstitucionales que estarán ubicados en las áreas urbanas y rurales, donde podrán reaccionar de manera inmediata ante cualquier alteración en las vías.

