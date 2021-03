Aída Victoria Merlano, en medio de la disputa de paternidad de Lowe León y Andrea Valdiri

Merlano decidió este domingo hacer una dinámica con sus más de un millón 700 mil seguidores de la red social Instagram, para que le pudieran hacer preguntas que ella contestaría por medio del formato de historias.

“Echemos chisme, pregunta por aquí” fue el título de la casilla de diálogo que permite la red social para interactuar con los seguidores. A través de esa dinámica, los internautas le consultaron por otras influencers como La Segura, Dani Duke y su novio Lumar, sobre quienes ella expresó sus opiniones respecto a recientes publicaciones.

Uno de los seguidores, o seguidoras, le preguntó a Merlano si ella había sido la autora del discurso que pronunció en monólogo Lowe León para resolver las dudas de su ruptura con Andrea Valdiri y el pleito que sostiene para garantizar sus derechos como padre.

La duda se debía a que León, en su video, utilizó un gran número de términos y definiciones jurídicas para argumentar por qué sostiene un proceso legal de familia. Esa situación generó dudas entre los internautas, pues Aida Victoria Merlano, además de ser amiga cercana del cantante, confesó hace unos meses haber estudiado algunos semestres de derecho.

Merlano disipó las dudas al afirmar que ella no está interesada en involucrarse en peleas ajenas, pero expresó su opinión respecto al video de Lowe León y cómo lo habría hecho ella si, como dicen los rumores, hubiera colaborado en la defensa de su amigo.

“¿Es verdad que le escribiste el parlamento a Lowe León?”, fue la pregunta que le llegó. A esto, Merlano respondió: “Falso. Es uno de mis amigos, me cae muy bien, pero yo no compro peleas ajenas y mucho menos me meto en lo que no me importa”, expresó la influencer.

“Por otro lado, es muy distinta la defensa que tu ejerces frente a un juez, a la defensa que ejerces frente a la opinión pública; así que yo no habría escrito un texto tan jurídico y mucho menos cuando no era estrictamente necesario”, agregó Merlano.

Andrea Valdiri también se refirió recientemente a la exposición del proceso legal que hizo su expareja a través de redes sociales. La bailarina lo llamó “inmaduro” porque para ella, un proceso legal no tiene que ser expuesto a la vida pública y menos cuando involucra una bebé que está por nacer y el estado de una madre en embarazo.

“Los problemas con este chico los he dejado pasar, lo que uno siente, lo siente el bebé (…) cuando la persona quiere arreglar los problemas lo hace de tú a tú (…) sabes mi casa, mi apartamento, el apartamento de la vecina, es un tema de madurez”, dijo, según Noticias Uno.

“Las personas a veces tienen que ser más inteligentes, pero no tienen que ventilar los procesos legales (…) el tema de los bebés son bien delicados y no lo entienden (…) solo cuando son buenos padres (…) si arreglamos las cosas chévere, sino pues también chévere, ya los abogados se encargarán de eso”, agregó Valdiri.

Foto: redes sociales.

Los cuestionamientos por la amistad de Aida Merlano con Lowe León vienen desde hace varias semanas, debido a que Merlano, el 17 de marzo, publicó videos en compañía de su novio Lamar, pasando un buen momento junto al ex novio Valdiri.

Tras esa publicación, recibió varios mensajes críticos en sus redes sociales, a los que decidió responder con una reflexión en la que también mencionó los cuestionamientos que le hacen por la fuga de su madre, excongresista buscada por la justicia por compra de votos.

Aida Victoria aseguró que, después de la polémica relación con su madre, la cual también es rechazada por muchos que no entienden que, a pesar de la situación legal, la excongresista finalmente es la madre de Merlano, razón por la que ella siempre la va a querer y va a desearle lo mejor. “Esa relación me enseñó que, a veces, el bueno y el malo de la historia no existen, solo existen personas con motivaciones que, a partir de ellas, toman decisiones”.

En ese sentido se refirió a la ruptura de Lowe León y Andrea Valdiri, pues aunque ninguno de los dos ha dado los motivos de la ruptura, sí han tenido momentos en los que, a través de indirectas, han dejado claro que las cosas no terminaron bien. Por esta razón, Merlano señaló que “si uno no sabe el por qué de las decisiones de las personas, sobre todo si son situaciones que a uno no le competen, uno no puede ponerse a juzgar”.

“Se los dice una persona que fue juzgada y a la que le cerraron las puertas sin conocerla”, agregó la joven influenciadora en esa ocasión, además, resaltó que a raíz de todas las críticas que ella ha recibido por la situación de su madre, ella ha tenido que luchar por mejorar su imagen y una de sus maneras de no promover el mismo mensaje que otras personas le dieron a ella al juzgarla, es no hacer lo mismo con los demás y conocerlos para hacer su propia opinión.

“Yo no opino sobre situaciones que no conozco, yo no conozco el punto de ninguna parte, es más, yo no permito que mis amigos se metan en mi relación, así que yo no opino sobre sus relaciones. Las relaciones son de dos, no hay que darle explicaciones a nadie más, eso me parece normal. Quieren mantener en privado lo que, evidentemente, lo es”, puntualizó en ese momento.