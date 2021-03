Luisa Fernanda W dijo que Mateo Carvajal fue un “desliz bacano” y contó si hubo infidelidad con Melina Ramírez

La influencer Luisa Fernanda W habló con ‘Diva Rebeca’ un papel que hace el actor colombiano Omar Vásquez, sobre distintos temas de su vida, su relación con Pipe Bueno, su hijo y la cercanía con Maluma. Pero en la conversación también llamó la atención lo que dijo sobre su relación con el exparticipante del Desafío 2017, Mateo Carvajal.

La youtuber aseguró que para los dos lo que pasó fue un “desliz bacano” en el que la pasaron rico. Sin embargo, ‘Rebeca’ le dijo que había sido mucho el ‘show’ que hicieron con tan poco tiempo que duraron, a lo que Luisa le dijo que definitivamente sí habían dado mucha ‘lora’.

Luisa Fernanda comentó además que Mateo era solo un ‘parcero’ y que eso que tuvieron “no iba para ninguna parte, ni de parte de él ni de parte mía”.

También resolvió una duda que había sobre la relación que el deportista tuvo posteriormente con la presentadora Melina Ramírez. La ‘Diva’ le preguntó que si hubo infidelidades, a lo que Luisa dijo que puede que sí, por lo que la entrevistadora le mencionó a Melina Ramírez, y Luisa respondió que “sí, demás que sí” le había sido infiel con ella.

Adicionalmente, Luisa Fernanda W dio su opinión sobre los rumores de la supuesta relación entre su actual novio y el cantante Maluma.

“Cuando uno conoce a José Luis (Maluma), uno dice: la gente cómo se le ocurre y se le pasa por la cabeza que tiene algo con Pipe (...) esos dos son unos machos”.

Vásquez le preguntó si haría un trío con Pipe Bueno y Maluma, a lo que la influencer dijo:

“No me gustan los trios y menos con dos hombres (…) Cuando conocí a Pipe le dije él era un encantador de mujeres”.

Así las cosas, se aclaró en parte el supuesto amorío entre Pipe Bueno y Maluma, quienes comparten una excelente amistad.

Luisa Fernanda W respondió a quienes la criticaron por “tener mala mano” con Pipe Bueno

¿Qué le hiciste al pobre Pipe? Mujer, qué mala mano tienes. Pareces mototaxi”, escribió una persona en este espacio, donde la joven no dudó en responder con un contundente mensaje.

La reconocida influenciadora no aguantó más y respondió a quienes comentaron sobre esta foto. En un video, la youtuber decidió darle un giro a esta crítica y señalar todos los aspectos positivos que ella considera por encima de la supuesta “mala mano” que le nombró este usuario. De forma respetuosa, la influencer se burló de este dicho.

“Si tener mala mano es tener una familia estable, ser exitosos en nuestro trabajo, tener un hijo maravillosamente precioso, estar felices, pues amigas entonces que todas tengan mala mano y ojalá encuentren a esa persona que tiene mala mano para que eso se les hagan realidad y sean exitosos”, expresó la madre de Máximo.

Asimismo, afirmó que: “Uno no todos los días está en su mejor versión, hay días en los que uno amanece hecho un po... uno no siempre tiene que estar como un postre. Y esa foto que anda rondando por ahí fue de un día de una trasnochada tan brava con el niño, el trabajo, pero esas son cosas que la gente no entiende. La gente solo busca criticar”.

