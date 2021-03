“Llevamos dos milenios viviendo en la pipicracia y en la penecracia”: Angélica Lozano y Gabriel Vallejo se enfrentan por paridad de género

Congresistas Angélica Lozano y Gabriel Vallejo debaten por paridad de género en la política colombiana. Fotos: Colprensa.

Las declaraciones del congresista del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, en las que se mostró renuente a la paridad de género en cargos políticos, no cayeron para nada bien en varios sectores. En la mañana de este jueves, Vallejo protagonizó fuertes debates con la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, quien, en repetidas ocasiones, desvirtuó lo dicho por el parlamentario uribista.

“Es que ustedes quieren llevar es a que la mitad de los jueces de este país sean hombres y la mitad sean mujeres porque a ustedes les parece que esa es la equidad de género a los que nos quieren imponer, yo nunca había escuchado eso”, expresó Gabriel Vallejo durante la audiencia de este miércoles, que ocasionó que Juanita Goebertus, representante del mismo partido de Lozano, le hiciera duros cuestionamientos.

Pues bien, en horas de esta mañana, Vallejo fue entrevistado por la emisora W Radio, donde, de nuevo, se refirió a los proyectos de equidad de género en el congreso y aseguró que “se está imponiendo la paridad de género en la cotidianidad” y, que aunque apoya la igualdad entre hombres y mujeres, cree que “se está abusando de la discriminación positiva” y que “la corrección moral hace que nadie pueda abrir esa discusión”.

“Es increíble que pidamos que los jueces sean nombrados por meritocracia y al mismo tiempo se esté exigiendo paridad de género porque a alguien se le ocurrió que esa era proporción que se debe respetar”, aseguró Vallejo en la W.

Dichas declaraciones fueron refutadas por la congresista Lozano, quien es una abanderada de la igualdad entre géneros. En diálogo con dicha cadena radial, en su Twitter, y más tarde, en entrevista con Semana, la senadora verde defendió a las mujeres y dijo que se debe seguir defendiendo la meritocracia en hombre y mujer.

“Para el representante Gabriel Vallejo la paridad en el país, incluyendo el acceso de mujeres a la administración de justicia, es un “esperpento”, un “retroceso” y la “destrucción de la unidad nacional”. ¿Nos sorprende?”, sentenció Lozano Correa en un trino.





Para el representante Gabriel Vallejo la paridad en el país, incluyendo el acceso de mujeres a la administración de justicia, es un "esperpento", un "retroceso" y la "destrucción de la unidad nacional".



¿Nos sorprende? pic.twitter.com/cqsFRcrjcI — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) March 25, 2021

A dichas críticas, Vallejo le respondió a la senadora con un término que la sacó de sus casillas. “Bienvenidos al mundo de la ‘genitocracia’, el lugar donde te eligen por tus genitales y no por tus méritos ni por lo que vales. Les aseguro que este nuevo modelo promete reemplazar a la maltratada y subvalorada “meritocracia” que es del siglo pasado”, dijo a Semana el congresista del partido de Álvaro Uribe, lo que desató fuertes cuestionamientos de Lozano a Vallejo.

“Representante, entonces según usted llevamos dos milenios viviendo en la pipicracia o en la penecracia. Por favor respeto. La diferencia es que si llegan más mujeres a los cargos de jueza es que es por asuntos ginecoobstétricos. Pues no, representante, la igualad no le hace daño a nadie y por eso implica el diseño institucional. ¿Por qué normalizamos y por qué nunca fue un problema que las cortes fueran 100 por ciento o 90 por ciento masculinos? Hay que reconocer una realidad y hay que transformarla”, sentenció Angélica Lozano, mientras cuestionaba duramente a Vallejo por los cargos a los que una mujer puede aspirar.

Sin embargo, el representante Vallejo aseguró que espera que las féminas si puedan llegar a altos cargos en las ramas judiciales y legislativas. “¿A ti te gustaría que el criterio diferenciador sea que eres mujer, que te elijan porque eres mujer?”, cuestionó el parlamentario a Lozano, mientras dijo que actualmente, en la política, están llegando a extremos para imponer a las mujeres.

Yo no estoy negando una realidad triste y dolorosa (que enfrentan las mujeres en la historia), pero esa realidad no se cambia con una ley de paridad y género”, dijo Vallejo, mientras Lozano siguió renuente a su posición y aseguró que no lo iba a tildar de “machista” porque entiende que las personas pueden cambiar esas actitud y “comportamientos”.

“Queremos también que haya más juezas (…) gana el país cuando se logran tribunales con mayor diversidad”, fueron algunos de los comentarios de Angélica Lozano durante su intervención en Semana.