Camilo contó que Ricardo Montaner le ayudó a conquistar a Evaluna

Gracias a las redes sociales es bien conocida la fuerte unión que tiene el cantante Camilo con su suegro Ricardo Montaner. Incluso, en una reciente confesión, el cantautor de ‘Ropa Cara’ señaló que fue el cantante venezolano quien ayudó a los dos novios para superar la distancia.

Cuando Evaluna y Camilo iniciaron su relación de noviazgo, el cantante colombiano continuaba buscando el éxito en su carrera musical. Las visitas eran esporádicas, principalmente porque ella vivía en Miami con su familia y él estaba en Bogotá.

Para ese momento, Echeverry aún no contaba con fama y no tenía tampoco grandes contratos que le dieran posibilidades económicas. Pero su amor por Evaluna lo llevó a viajar a la ciudad de Florida, en Estados Unidos, “sin un centavo”, según ha confesado.

Su suegro, Ricardo Montaner, al ver la situación decidió ayudarlo. Según dijo Camilo en una entrevista con ‘La Peña Morfi’, él no tenía dinero para desplazarse de Bogotá a Miami para visitar a Evaluna, pero tampoco quería que el viaje fuera costeado por la familia de ella.

Así que, según Camilo, el cantante de ‘Me va a extrañar’ se inventó una estrategia para unir a su hija con la persona que amaba y ayudarlo a él, tanto para continuar su carrera, como para ganar dinero.

“Empecé a ahorrar y a buscar la manera, con ayuda de Montaner que me daba para grabar unos demos. Yo creo que él nunca necesitó esos demos. Yo creo que él me ponía a grabar para que pudiera ahorrar para visitar a Evaluna y que así yo no sintiera que nadie me estaba invitando”, comentó Camilo al programa.

Montaner no ha revelado su apoyo a la relación, ni siquiera al cantante colombiano, pero según Camilo, es muy curioso que la grabación de los demos se diera justo en momentos especiales como el cumpleaños de su actual esposa.

El apoyo del cantante venezolano a Camilo ha sido mucho más amplio. Echeverry lo considera su mentor y tutor. Fue a él la segunda persona a la que le mostró la canción Tutú que dio un impulso a su carrera musical.

Además, durante esos primeros años en Miami, Echeverry fue hospedado en la casa Montaner, gracias a que su cuñado Mau le ofreció compartir el cuarto para que no tuviera que gastar su escaso dinero en un hospedaje.

Esa situación le permitió, no solamente pasar tiempo con Evaluna, sino construir una arraigada amistad con Mau y Ricky que les permitió a los tres encontrar sus tonos y lanzar una carrera musical que ha sido exitosa hasta ahora. En 2018, Camilo cantó con el dúo “Desconocidos” que posteriormente fue nominado a los premios juventud con remix junto a Manuel Turizo.

Tanto antes del matrimonio entre Camilo y Evaluna, como después de su luna de miel, los dos han vivido en la casa de los Montaner en Miami. Solo después de que se reactivan los vuelos internacionales en el 2020, un año de éxito para el cantante por el lanzamiento de su primer álbum titulado ‘Por primera vez’, los dos se desplazaron a Colombia.

En Bogotá, la reconocida pareja adelantó proyectos personales, debido a que Evaluna había sido convocada para ser presentadora de un programa de Nickelodeon. Esa separación momentánea con su familia, cambió los papeles entre Camilo y Ricardo Montaner.

En diciembre de 2020 fue el cantante venezolano quien tuvo que pedirle ayuda a Camilo para que su hija volviera a Miami y pasara tiempo con la familia. En una publicación de Instagram de diciembre del año pasado, Montaner escribió: “Creo que va siendo hora de que regresen y me traigas a mi amada hija, los extrañamos mucho mucho mucho”.

Marlene, la mamá de Evaluna, también les pidió que regresaran pronto a su casa familiar, a través de unas fotografías de Camilo haciendo ‘travesuras’ junto a los Montaner. Una situación que demuestra esa ya larga relación de amistad y familiaridad que sostienen todos.