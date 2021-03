Santa Marta espera poder extremar medidas para contener aumento de casos de covid-19

Este puente festivo se presentaron varias aglomeraciones en diferentes puntos del país que prendieron nuevamente las alarmas por la posibilidad de la llegada de un nuevo pico de covid-19. Uno de los casos mas preocupantes fue el que se evidenció este fin de semana en Santa Marta, ciudad que días atrás anuncio el tercer pico de pandemia debido al importante aumento de contagios y muertes en las últimas semanas.

Lo cierto es que desde este viernes, miles de turistas provenientes del interior del país coparon las calles y playas de los principales sectores turísticos de la capital del Magdalena. Las redes sociales se inundaron de imágenes de las distintas playas en donde, incluso, se hacían largas filas para poder entrar a ellas.

“El covid no se ha ido y no nos estamos cuidando. Las autoridades de los municipios turísticos deben hacer cumplir los protocolos de bioseguridad. Apostémosle a un turismo que proteja la vida, no bajemos la guardia”, manifestó el senador Horacio José Serpa.

La ciudadanía en general ha mostrado preocupación por la cantidad de visitantes, que en especial llegan de Bogotá, Medellín y Cali. Aunque en Santa Marta se debe hacer una reserva para ingresar al mar, esto no se está cumpliendo.

Por su parte, Virna Johnson, alcaldesa de la ciudad, expresó en su cuenta de Twitter que en repetidas oportunidades ha solicitado al Ministerio del Interior el cierre de las playas, pero dichas peticiones han sido denegadas. Por eso, hizo un llamado al Gobierno con la finalidad de poder tomar decisiones de fondo frente al problema de las playas.

“En diferentes oportunidades he solicitado al @mininterior la aprobación de medidas más estrictas para #SantaMarta, entre ellas el cierre de playas. Sin embargo, han sido negadas. Enviaré nuevamente la solicitud esperando que esta vez sí la autoricen”, escribió la mandataria.

La alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía para que siga cumpliendo con los protocolos y las medidas vigentes, como el toque de queda, el pico y cédula y la ley seca.

“Esto es un compromiso de todos, no podemos permitir que nos gane la batalla la indisciplina social. Espero la colaboración de todos”, expresó.

Por su parte, el Ministerio del Interior expidió un comunicado en el que aseguran que sí se han recibido las comunicaciones de la Alcaldía de Santa Marta y se han establecido comunicaciones para hacer vigilancia a la situación en esa ciudad.

“En cuanto al uso de las playas, se solicitó allegar al ministerio las razones epidemiológicas para dar traslado de las mismas al Ministerio de Salud y revisar el cierre completo de playas como fue solicitado; sin embargo, esta información no fue suministrada por parte de la Alcaldía de Santa Marta”, se lee en el documento.

Alerta roja en ocupación de camas UCI

Actualmente, Santa Marta tiene un 93 % de ocupación en sus camas UCI y más de 27 mil contagios de covid-19, razón por la cual los pacientes diagnosticados con covid-19 están siendo trasladados a Cartagena para recibir atención médica.

De hecho, en la tarde de este martes, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) confirmó que dos pacientes covid de esa ciudad ya fueron trasladados a Cartagena para seguir recibiendo atención médica especializada. Uno de ellos ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica San José de Torices y el otro al Hospital Universitario del Caribe (HUC), ambos bajo pronóstico reservado.

De acuerdo con el Dadis, son 25 pacientes en total cuyo traslado podrá efectuarse en los próximos días.

“En Cartagena, el porcentaje de ocupación está en 51%, por eso nos reunimos de manera urgente y extraordinaria con todos los gerentes de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la red de atención de COVID-19 del Distrito, quienes en un acto de solidaridad dispusieron camas UCI, de cuidados intermedios y hospitalización para atender a los pacientes de nuestra hermana ciudad de Santa Marta”, informó Johana Bueno, directora de la entidad.

La funcionaria explicó que, los traslados se van a cumplir de la siguiente manera: 10 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 10 en hospitalización adultos y 5 en cuidados intermedios.

“Lo que haremos será apoyarlos con nuestra capacidad, sin descuidar que nuestros pacientes en Cartagena también tengan las garantías”, agregó Bueno.

