Revelan detalles de la salida de Reinaldo Rueda de la selección de Chile: al parecer no se quería ir

El 25 de enero de este 2021, luego de una negociación que se gestó desde noviembre pasado, Reinaldo Rueda firmó contrato como director técnico de la selección Colombia. Desde la salida de Carlos Queiroz, el timonel vallecaucano sonó como el máximo candidato y ahora es el encargado de guiar al combinado Tricolor rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, pero antes de ello en la Copa América que comenzará en junio.

La llegada de Rueda a Colombia no estuvo a salvo de críticas, pues para firmar contrato tuvo que renunciar primero a la selección de Chile, que al parecer le puso trabas a su salida. Tal ha sido la polémica que hasta hoy, 24 de marzo, sigue retumbando en ese país.

Este miércoles, Ian Mac Niven, exdirectivo de la selección de Chile, habló de su salida y de la de Reinaldo Rueda de la Roja. Lo hizo ante El Mercurio, al que le explicó que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de ese país mintió sobre la situación del técnico colombiano, previo a su acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Sobre su retiro de la selección del país austral, Nivel manifestó:

“Renuncié por dos cosas. Un tema personal, fue un desafío ejercer el cargo por cuatro años y ahora es momento de arriesgarme a hacer otras cosas. Y lo segundo, ya venía pasando, estaba desgastado, yo no quería ser cómplice de tonteras (...) Temas de raíz, de cómo funciona la ANFP. Y la forma en que se dio la salida de Reinaldo Rueda fue la guinda de la torta. Ya no podía seguir. No podía avalar eso”.

“La forma fue terrible”, agregó Nivel sobre la salida de Reinaldo Rueda. Terrible porque contrario a lo que se dijo en algún momento en la prensa deportiva, el técnico colombiano estaba a gusto en el país austral.

El exdirectivo además asevero que, “Reinaldo se quería quedar y no tenía por qué salir. Pero Milad —actual presidente de la ANFP— declara que la señora está disconforme, que Rueda está disconforme. Esas cosas no son ciertas. Para Reinaldo, Chile es el mejor país. Debieron buscar una salida directa y no por el lado. Eso me dolió mucho”.

Los números de Rueda las veces que ha dirigido a Colombia

En la actualidad Colombia se ubica séptima en las Eliminatorias Suramericanas con cuatro de 12 puntos posibles, además de una diferencia de -5 goles, producto, en buena medida, de las derrotas 6-1 ante Ecuador y 0-3 ante Uruguay. De ahí, la apuesta por Reinaldo Rueda para enderezar el rumbo.

La primera vez que Rueda tomó el timón de la selección fue en 2000, al reemplazar al técnico Javier Álvarez, de quien fue su asesor, tras su salida por el bochornoso 0-9 ante Brasil, que todavía es recordado por la afición.

Su primer título con Colombia, ese mismo año, fue el de la vigésimo octava edición del Torneo Esperanzas, tras vencer por penales a Portugal.

La Selección Colombia Sub-20 obtuvo un tercer lugar en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos en el 2003. Foto: El Tiempo

Rueda también dirigió a Colombia rumbo a Alemania 2006, luego de que al mando de Francisco Maturana solo consiguiera un punto de 12 en los primeros partidos de esas Eliminatorias. Dirigió 40 partidos, entre amistosos y oficiales.

Como timonel de la selección de mayores, se recuerda que estuvo a un solo punto de clasificar a Colombia al Mundial de 2006. Ocupó la sexta posición, con 25 puntos, detrás de Uruguay. Un dato curioso: la diferencia de goles del elenco colombiano fue de +8 y el del equipo charrúa -5.

En la Copa América 2004 y la Copa Oro 2005, Rueda dirigió al equipo hasta semifinales. Y aunque la opinión pública hablaba de la continuidad en el banquillo colombiano, la llegada a la FCF de Luis Bedoya como presidente, en reemplazo de Óscar Astudillo, determinó el fin de su trasegar.

Sin importar que Rueda estuvo a menos de nada de llevar a la selección al Mundial 2006, se le dio una licencia no remunerada por tres meses, del 16 de octubre de 2006 y el 16 de enero de 2007, tiempo para tomar la decisión de su continuidad, que no era muy bien vista por algunos de los dirigentes de la FCF. Pero el 16 de diciembre, aún sin que acabara la licencia de Rueda, se contrató a Jorge Luis Pinto como técnico, quien hasta el 30 de noviembre pasado fue técnico de Emiratos Árabes Unidos.

