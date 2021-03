Dolorosa sanción económica de Boca Juniors a Fabra por agresión contra Izquierdoz

Frank Fabra, lateral izquierdo colombiano, sigue siendo blanco de críticas en Argentina producto del cachetazo que le dio a Carlos Izquierdoz, capitán de Boca Juniors, en la derrota ante Talleres de Córdoba en la Bombonera, el 21 de marzo pasado.

La reprochable actitud de Fabra, que apenas si lució en la derrota 1-2 contra Talleres, se dio luego de que Izquierdoz le hiciera un fuerte reclamo. El hecho, registrado por las cámaras en el partido, ha sido cuestionado por la prensa deportiva y le representará una sanción económica al colombiano.

Si en ese momento Izquierdoz no respondió a la agresión de Fabra y solo le corrió la cara con su mano fue por no hacer más evidente la escena, pero se dice que durante el entretiempo el vestuario del conjunto xeneize fue un ‘hervidero’.

Con el fin de dar ejemplo en el interior del grupo dirigido por Miguel Ángel Russo y, además, dejar un precedente para las divisiones menores del club, Boca tomó la decisión de interponer una sanción económica tanto a Fabra como Izquierdoz.

De acuerdo con el periodista Diego Monroig, de la cadena ESPN, la cúpula directiva de Boca entendió que:

“El mejor camino para que esto no vuelva a suceder y para ejemplificar a las divisiones juveniles del club es sancionarlos con una multa desde lo económico; me dicen que no se va a informar esta decisión, sino que será de puertas para adentro”.