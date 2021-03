Ardiente hincha del DIM prometió foto si Castro hacía gol, pero terminó bloqueada por el jugador

Este 23 de marzo, Valeria Giraldo Toro, influencer y seguidora del Deportivo Independiente Medellín dio a conocer que el jugador ‘Leo’ Castro la bloqueo luego de que ella prometiera una foto candente si él hacía gol. Toro aseguró en su cuenta de Twitter que no busca fama con la apuesta, pues ella “no la necesita”.

La fanática contó en su cuenta de Twitter que el pasado lunes, Castro la bloqueó en Instagram, por lo que no le permite ver ninguna de sus publicaciones.

Pueden creer que me bloqueó. Me etiquetaron en uno de sus memes y ¡Oh sorpresa! Por Dios, yo no siento ningún tipo de atracción por un hombre comprometido. Además, tengo mi novio.