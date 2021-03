Como no la dejaron salir de una fiesta clandestina en Bosa, una menor de 16 años denunció a todos los rumberos

Foto: Alcaldía Local de Bosa

A pesar de las advertencias de las autoridades distritales, en la capital de la ciudad cada día, especialmente los fines de semana, uniformados de la Policía Nacional encuentran a cientos de personas en fiestas clandestinas en diferentes zonas de Bogotá. Este fin de semana, de hecho, se dio un caso especial en la localidad de Bosa, donde una fiesta clandestina fue denunciada por una joven que se encontraba en esa misma rumba.

En la noche del domingo 21 de marzo y madrugada del lunes festivo 22 de marzo, en un bar llamado DUBAI 7.0, ubicado en la localidad de Bosa, suroccidente de Bogotá, se estaba llevando a cabo una fiesta clandestina en la que se encontraban cerca de 200 personas. Entre ellas, se encontraban varios menores de edad, como una joven de 16 años, quien fue la que dio aviso sobre la fiesta.

El oficial de inspección y vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Pedro Fernando Bonilla, dijo a la emisora La Cariñosa 610 AM, que el bar está ubicado exactamente en el barrio Piamonte de la localidad de Bosa, quien detalló cómo llegó a ellos la información de la fiesta clandestina. Según el coronel Bonilla, la menor de 16 años, efectivamente, se encontraba en la fiesta; sin embargo, decidió irse en horas de la noche porque sus padres la iban a regañar.

Lo que explicó el oficial es que la joven estaba preocupada, pues sus padres le habían dado permiso de salir hasta cierta hora, no es claro si sabían que se encontraba en una rumba clandestina. Cuando la menor de 16 años se dio cuenta que ya casi se cumplía su hora límite decidió irse del lugar, cosa que le impidieron quienes se encontraban en el bar.

Foto: Alcaldía Local de Bosa

En cuanto la joven intentó abandonar el lugar, el organizador de la fiesta le impidió salir del bar. Según explicaron las autoridades a La Cariñosa, el hombre le explicó a la menor que si la veían salir del lugar a altas horas de la noche no solo se iban a dar cuenta de la fiesta, sino que se iban a meter en problemas porque ella era menor de edad.

Durante esta pandemia, las fiestas clandestinas que han encontrado las autoridades a veces llegan a durar días, todo con la intención de que muchas personas no salgan del mismo lugar para no ser descubiertos, por esta razón, los rumberos pretendieron impedir que la joven saliera de la fiesta en Bosa. Sin embargo, en medio de su desespero por no poder salir del lugar, la menor de 16 años decidió comunicarse con una familiar para advertirle que no la dejaban salir de ese sitio.

Según la Alcaldía Local de Bosa la familiar de la menor de edad se comunicó con la Policía Metropolitana de Bogotá y los informó de lo que sucedía dentro de DUBAI 7.0, razón por la que varios uniformados se dirigieron al lugar para impedir la fiesta y rescatar a la menor a la que, consideraron, se le estaban vulnerando sus derechos al no dejarla ir.

Sin embargo, como las personas de la fiesta no abrían las puertas a las autoridades, al lugar tuvieron que acudir el cuerpo de bomberos de la localidad para ingresar e intervenir el lugar. El equipo de la Alcaldía Local de Bosa procedió a sancionar este establecimiento por desarrollar actividades de baile y consumo de bebidas alcohólicas sin acatar los protocolos de bioseguridad y los horarios establecidos.

La alcaldesa local, Lizeth González Vargas comentó que “la menor ya se encuentra con su familia. La familiar que presentó la denuncia nos informa que se siente preocupada por haber señalado estos hechos, y por recibir posibles amenazas”.