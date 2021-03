Bogotá será la sede de la Copa Mundo de BMX 2021

El certamen que se disputará el 29 y 30 de mayo en la capital del país, será el último clasificatorio a Tokio 2020 y fue presentado oficialmente por el ministro del deporte y varios medallistas olímpicos. Foto: Mindeporte.

Este 23 de marzo, el ministerio del Deporte anunció la realización de la Copa Mundo de BMX, los días 29 y 30 de mayo en la pista de El Salitre, de Bogotá. De acuerdo con información de la cartera, el evento contará con los mejores bicicrosistas del planeta y será el último torneo clasificatorio para los Olímpicos de Tokio 2021.

El torneo fue presentado este martes por el ministro del deporte, Ernesto Lucena, quien estuvo acompañado de la directora del IDRD, Blanca Durán; el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Mauricio Vargas, y medallistas olímpicos como Mariana Pajón y Carlos Ramírez.

”Me siento muy orgullosa de disputar una Copa Mundo en mi tierra y me pone más feliz saber que varios deportistas del país van a poder correrla y cumplir ese gran sueño. Tenemos una gran pista, muy técnica y es un escenario que estará a la altura”, destacó la bicampeona olímpica.

De igual forma, el ministro Lucena señaló que la organización del certamen “ratifica que este es el Gobierno del Deporte, que apoya la realización de grandes eventos deportivos en el país”, ya que según el jefe de cartera, ha trabajado “incansablemente por brindarles más y mejores herramientas a los atletas colombianos, además de impulsar la reactivación económica y emocional del sector”.

”Tener eventos de este tipo ayuda a que las futuras generaciones vean el desarrollo deportivo del país y quieran ser parte de él. Por eso un programa como Talentos Colombia les permitirá crecer en esta sociedad a través del buen ejemplo”, aseguró Lucena Barrero.

Durante el evento de presentación también se le hizo un reconocimiento especial a Johannis Menco, quien tuvo que dejar el fútbol tras perder su pierna izquierda en un accidente casero. “Ahora podrá seguir en el deporte en el paracycling, gracias a la bicicleta que recibió por parte de MinDeporte y la federación”, informó la cartera.

Johannis Menco, recibiendo bicicleta para realizar paracycling. Foto: Mindeporte.

Asimismo, el ministro Lucena le entregó a varias de las mujeres presentes, la manilla de #NiSilencioNiViolencia, una campaña liderada por el ministerio que busca mitigar la violencia de género.

Mariana Pajón se consagró bicampeona de la Copa Nacional de BMX

Entre el 13 y 14 de marzo se llevó a cabo el Campeonato Nacional de BMX en Bogotá, y como era de esperarse, Mariana Pajón, se coronó campeona en la categoría Élite Femenina. En el segundo lugar quedó Shanayah Howell, seguida de la antioqueña Andrea Escobar, quien se ubicó en el tercer puesto.

“Repetir es siempre muy importante. El primer día, listo está bien, pero un segundo día significa un reto muy importante y grandes porque uno quiere volverlo a hacer. Lo de hoy fue muchísimo mejor que ayer así que fue muy bueno. Me siento muy bien. Hay cosas por mejorar, pero estoy demasiado motivada. Me ha servido mucho el entrenamiento y el esfuerzo que he hecho. Eso siempre motiva mucho de cara a lo que se viene que es importante”, fueron las palabras de Pajón en Caracol Radio, al llevarse el primer lugar del campeonato.

La bogotana también aseguró en la emisora nacional que con la selección Colombia en este momento se encuentra concentrada en los entrenamientos: “Esta fue una carrera de preparación, obviamente muy importante, pero al fin y al cabo de preparación. Seguiremos concentrados con la selección Colombia. Estaremos entrenando y mucho”.

Por su parte, en la categoría Élite Masculina, el antioqueño Carlos Ramírez se quedó con el campeonato, seguido por el colombo francés Vincent Pelluard, esposo de Pajón, y el letón Helvijs Babris.

La jornada contó con la participación de un total de 11 países, más 570 pilotos ‘challenge’ y 82 corredores ‘championship’, que vinieron al país en representación de: Aruba (1 piloto), Bélgica (1), Canadá (1), Chile (6), Dinamarca (2), Ecuador (5), Latvia (4), Perú (3), Suiza (1) y Venezuela (2), además de Colombia (56).

