“Ve la política como salida financiera ante el fracaso de su vida mantenida”: precandidato del ‘Pacto Histórico’ responde a las burlas del exactor Jorge Cárdenas

Jorge Cárdenas, exactor y tuitero uribista con fuertes aspiraciones al Senado de la República por el Centro Democrático, fue, de nuevo, motivo de polémica en redes sociales por parte de usuarios opositores. Esta vez, tuiteó risas ante la aspiración política del activista Beto Coral, colombiano en Estados Unidos, quien postuló su nombre para ser representante a la Cámara por los connacionales en el exterior.

“Los Colombianos en el exterior somos más de 5 millones. Solo tenemos una sola curul en la cámara y está en manos del Uribismo. Debemos unirnos en pro de una verdadera representación política. Postulo mi nombre a disposición del pacto Histórico para ser candidato a esta curul”, expresó Coral, por medio de un trino que ya cuenta con más de 7.550 ‘me gusta’ y ha sido difundido al menos 2.200 veces.

Ante su trino, que lo postula como aspirante a la curul representando el ‘Pacto Histórico’ de Gustavo Petro, excandidato presidencial, Jorge Cárdenas respondió burlándose. “Qué pena, pero...”, trinó el uribista, generando un total de 420 ‘me gusta’.

Frente a la oportunidad, cercanos a Coral arremetieron contra Cárdenas rápidamente. Entre ellos, el tuitero y youtuber Levy Rincón no tardó en recordarle al bogotano que antes de dedicarse al activismo de derecha, supuestamente no contaba con oportunidades de empleo como actor. “Si Jorge Cárdenas dice que Beto Coral está poco preparado para asumir puestos políticos: lo invito a mi canal a debatir con él. Uno a uno. A ver quién hace quedar en ridículo a quién. ¡Salí al ruedo, cobarde mantenido!”, expresó Rincón, insultando al posible candidato al Senado y obteniendo más de 12.000 ‘me gusta’ por el trino.

Para lo que Cárdenas respondió: “¿Quien insulta por redes me llama cobarde?”, expresó quien, horas antes, se burló de Coral.

Pero el mismo Coral decidió contestarle a Cárdenas y evidenció que él lo bloqueó de la red social justo después de burlarse de él. Igual que Rincón, Coral fue duro con el exactor señalándolo de usar la política para salir de su mala situación económica y laboral.

“Llevo 14 años haciendo activismo. Estudié derecho y no hecho otra cosa que visibilizar injusticias que se cometen en mi país. Jorge Cárdenas ve la política como salida financiera ante el fracaso de su vida mantenida. Me da RT, pero me bloquea. Poco talento, mucha cobardía”, aseveró el posible candidato a la Cámara por el ‘Pacto Histórico’, quien fue respaldado por Armando Benedetti, miembro de la colectividad.

No es la primera vez que la carrera de Cárdenas sale a relucir tras sus aspiraciones políticas

Hace semanas, Cárdenas dijo, en entrevista con El Tiempo, que admira desde hace años al exsenador Álvaro Uribe, que hoy enfrenta un juicio por fraude procesal y soborno a testigos. El actor le contó a ese medio que el exmandatario hizo “todo lo bueno” durante su mandato en Colombia y que fue “tremendo honor haberme reunido con él”.

En la misma entrevista, comentó que no quiere ser reconocido por su carrera artística, a pesar de que esta nunca llegó a consolidarse. “De hecho, si algo quisiera es que no pensarán en mí como un actor, eso me parecería maravilloso”, dijo Cárdenas, quien en algún momento también lo intentó como cantante. Ese fragmento se retomó en un trino del medio Cablenoticias, y el actor Andrés Parra respondió en su cuenta oficial de Twitter.

“Yo creo que por ese lado puedes estar tranquilo...”, expresó el actor mundialmente conocido por su papel de Pablo Escobar en ‘El Patrón del Mal’, y recientemente en la serie de Amazon Prime ‘El Presidente’, entre otras. De manera sarcástica, Parra sugería que los colombianos no lo verán precisamente como un actor, pues su presencia en las pantallas no es sobresaliente hace varios años.

