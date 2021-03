“Perseguir, torturar, asesinar y encarcelar a ciudadanos merece el calificativo”: Iván Duque tilda de “asesino” a Nicolás Maduro

El presidente de los colombianos arremetió contra el líder del régimen venezolano y ultimó detalles sobre la próxima reforma tributaria.

Iván Duque, presidente de Colombia, ha estado recientemente en una ronda en medios tanto nacionales como internacionales. Esta vez, en el programa ‘Pregunta Yamid’ del Canal 1, el mandatario colombiano respondió a preguntas sobre el tercer pico, vacunación y la estrategia del país frente a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Ante el líder del régimen, Duque no se guardó palabras para catalogarlo. “Perseguir, torturar, asesinar y encarcelar a ciudadanos merece el calificativo de asesino”, aseveró el mandatario colombiano al medio televisivo.

Duque justificó sus palabras por lo que se ha dicho en las plataformas supranacionales. ’'Por lo que ha dicho Naciones Unidas, la OEA, por lo que denunciamos ante la Corte Penal Internacional; no solamente ha perseguido, ha asesinado, ha torturado, ha llevado a confinamiento a decenas de miles de personas en Venezuela, sino porque la evidencia de su comportamiento así lo demuestra, y no es una cosa que la esté diciendo yo de manera temeraria”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con el presidente, estas afirmaciones son soportadas por medio de las denuncias de “miles de personas” contra Maduro. “(...) porque cuando un jefe de Estado es connivente con la persecución, el flagelo, la tortura, el asesinato, la desaparición de personas en su país solamente le cabe ese adjetivo’'.

También se habló de la naciente reforma tributaria, la tercera de este Gobierno, que plantea ayudar a costear los gastos de la pandemia, suplir la falta de ingresos por la misma y regirá desde 2022. Acerca de los impuestos a las pensiones, afirmó que los que reciban menos de tres salarios mínimos no verán sus ingresos afectados y quienes ganen más de diez millones deberán contribuir con el programa de protección a los más vulnerables.

’'Una cosa es gravar las pensiones y otra cosa es gravar las megapensiones, yo creo que en Colombia tenemos que ser muy claros en que la gran mayoría de megapensiones en el país han tenido un subsidio altísimo por parte del Estado y que hay algún nivel de contribución de esas megapensiones, me parece que es algo de equidad que vale la pena contemplar’', señaló el mandatario, quien no negó que quienes ganen más de 2.725.578 pesos deberán aportar.

Sin embargo, afirmó que los alimentos esenciales no tendrán IVA. ’'Para la canasta básica de alimentos y servicios no habrá IVA, porque también seamos claros hay unos productos que son de élite y que no necesariamente son productos de consumo diario del pueblo colombiano’', expresó a Canal 1.

Se pondrá la AstraZeneca

El mandatario anunció durante la emisión del programa ‘Prevención y Acción’ del Gobierno nacional, que está dispuesto a aplicarse la vacuna de AstraZeneca para transmitir confianza a los colombianos con respecto a ese biológico.

“Yo quiero aprovechar para decir esto en vivo. El ministro de de Salud, Fernando Ruiz, me ha insistido todos los días que me vacune y yo he dicho que quiero esperar el turno. Me ha dicho que es muy importante para darle confianza a la ciudadanía y que la ciudadanía también tenga la tranquilidad con respecto a las vacunas”, dijo Duque.

Así las cosas, el mandatario se dirigió en vivo al jefe de la cartera de Salud para decirle que “si el hecho que yo como presidente de la República me ponga la vacuna de AstraZeneca para dar seguridad sobre ese tipo de vacunas usted lo estima conveniente, lo haré en el momento en el que usted me lo indique, porque quiero que ese mensaje le quede a los colombianos, que todas las vacunas que se han adquirido son seguras”, aseveró.

