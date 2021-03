La presidenta del partido Alianza Verde en Magdalena, Rosita Jiménez, volvió a ser víctima de amenazas de muerte

Presidenta de la Alianza Verde en Magdalena, Rosita Jiménez, volvió a ser amenazada en menos de una semana. Foto: Alianza Verde.

La presidenta del Partido Alianza Verde en Magdalena, Rosita Jiménez, denunció por segunda vez en menos de una semana que fue víctima de amenazas contra su vida.

La dirigente de esta colectividad en el departamento caribeño informó que, en la noche de este jueves recibió una corona fúnebre que fue dejada al frente de su casa en Santa Marta.

“No dejaré de actuar, no apagaré mi voz, no cederé los espacios que hemos ganado con trabajo y esfuerzo, seguiré haciendo lo que me propuse: construir un partido Verde sólido, basado en principios y coherencias, con una única arma, los argumentos y la defensa de nuestros principios”, aseguró Rosita Jiménez en un comunicado.

Asimismo, señaló que durante los últimos tres días ha sentido desconcierto y angustia debido a los mensajes intimidatorios de los que ha sido víctima por parte de violentos que “pretenden callar mi voz y lograron perturbar mi sueño”.

En ese sentido, aseguró que los violentos, como quienes cometen estas intimidaciones, se sienten en un “mundo machista” en el que las mujeres que esgrimen argumentos e ideas “transformadoras”, se convierten en una amenaza a su “posición misógina”.

“Hoy me levanto con fuerza recargada, manteniendo mi posición y mi decisión firme, no dejaré que me callen, seguiré, avanzaré y construiré junto a miles de mujeres y hombres en mi tierra, Magdalena, un territorio en el que las mujeres lideren con libertad y logremos garantías para cada una de nuestras causas”, manifestó la dirigente.

A su vez, indicó que continuará en su propósito de construir un país diferente, que encuentre vías en la paz y la reconciliación, en el que la educación y la cultura ciudadana se conviertan en los principios transformadores.

“A esos violentos que intentaron callarme, solo les dejo un mensaje, no lo lograron, soy más fuerte”, concluyó la dirigente de la Alianza Verde.

La lideresa de la Alianza Verde Rosita Jiménez fue víctima de amenazas en el departamento de Magdalena. Foto: Alianza Verde.

Por su parte, la colectividad expresó que solicitaron reiteradamente a las autoridades garantías y celeridad para proteger la vida de la lideresa y determinar los autores de estas amenazas que se presentaron en dos ocasiones en menos de una semana.

Por su parte, la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, quien ha manifestado su deseo de ser candidata presidencial expresó su solidaridad con la dirigente, señalando que “la vida es sagrada y ante las amenazas de las que es víctima el presidente Iván Duque y la Unidad de Protección tienen que protegerla. Te rodeamos rosita”.

Amenazas contra la lideresa de la Alianza Verde, Rosita Jiménez, generó rechazo por parte de algunos políticos: Rosita Jiménez.

Ola de rechazo a las amenazas de las que fue víctima la lideresa Rosita Jiménez

El Partido Alianza Verde rechazó, este miércoles 17 de marzo, las amenazas de las que fue víctima la presidenta de esta colectividad, Rosita Jiménez, en el departamento de Magdalena.

A través de un comunicado, el partido político solicitó al Ministerio del Interior, la Fiscalía General y la Unidad Nacional de Protección, las garantías necesarias para salvaguardar la vida e integridad de la activista y dirigente de esta colectividad en esta región al norte del país.

“Alzamos nuestra voz de protesta contra quienes pretenden acallar con terrorismo las voces de las personas que con su trabajo han querido construir un país mejor”, indica el partido político en el documento.

Asimismo, señaló que se encuentran en disposición de brindar cualquier información necesaria con la intención de que las investigaciones que se adelanten en este caso se realicen de manera ágil con el fin de establecer el paradero de los responsables.

Rosita Jiménez, quien participó como candidata a la Asamblea de Magdalena por los verdes, denunció este martes el mensaje intimidatorio del que fue víctima por lo que parece su actividad política.

“En Magdalena algunos quieren seguir sembrando miedo, zozobra, terror y angustia, la época en la que esto funcionaba acabó. No me amedrentan. Seguimos adelante”, señaló la lideresa en su cuenta de Twitter donde compartió el mensaje.

