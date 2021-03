“Yo no soy un banco”: la respuesta de Jhonny Rivera a mujer que le pidió celulares para sus dos hijos

Foto: redes sociales.

En las últimas horas, el cantante de música popular Jhonny Rivera respondió a través de sus historias de Instagram que no le va a regalar los celulares a los hijos de una mujer que se los pidió a través de redes sociales. El artista manifestó que, constantemente, le llegan mensajes de personas pidiéndole casa, carro, moto, beca y que no entienden que él no es un banco.

Todo comenzó el pasado fin de semana, cuando el video una mujer a la que sus dos hijos agredían en la Plaza de Bolívar, Armenia, se hizo viral y causó indignación en todo el país. La situación se presentó en medio de un berrinche de lágrimas de uno de los dos niños que acompañaban a su mamá en su trabajo como vendedora informal de tinto y colada, en las calles de la capital quindiana.

Días después del polémico hecho que terminó con la llegada de dos uniformados y más lágrimas por parte de los menores, la mujer apareció junto a sus hijos en un nuevo video grabado por ella misma. En la grabación, la mujer va caminando por las calles de Armenia y se dirige hacia los internautas pidiendo que le ayuden a que Jhonny Rivera vea su video.

“Quisiera que me hicieran el favor de ayudarme a cumplir el sueño de mi hija, y es que Jhonny Rivera viniera a Armenia a su cumpleaños que es el 29 de este mes (marzo). Cumple 11 años y que él pudiera traerle un celular, porque yo no se lo puedo dar”, pidió la mujer, agregando que su hijo también deseaba que el cantante le regalara un celular.

Dicen que el amor de madre no conoce límites, pienso que ella cree que al cumplir los caprichos de sus hijos, así se va ganar su respeto 😔esta señora necesita ayuda psicológica urgente Publicada por Claudia L. Valenzuela en Martes, 16 de marzo de 2021

Según la mujer, que dijo trabajar como vendedora de tintos en la Plaza de Bolívar de la capital del Quindío desde hace 22 años, esperan que Rivera asista al cumpleaños de la menor y le traiga el dispositivo tecnológico. “Hace poco me quedé sola con ellos porque se murió mi madre, ya va para cuatro meses de muerta y no he tenido los recursos para poderle celebrar el cumpleaños a mi hija”, explicó la madre.

“Jhonny Rivera, quiero que aparezcas el día de cumpleaños de mi hija, se lo agradecería de corazón”, dijo la mujer al final del video.

Al igual que el video en el que sus hijos la golpeaban, esta grabación fue compartida por varias personas en las redes sociales; sin embargo, aunque las personas mencionaban al artista, muchos señalaban que no estaría bien que el cantante cumpliera “los caprichos de unos niños malcriados”.

Finalizando esta semana, Rivera hizo una actividad de preguntas y respuestas en su perfil oficial de Instagram, donde uno de sus seguidores le cuestionó si le iba a dar los celulares a los niños y su opinión sobre el caso. “¿Cómo viste lo de la señora que te pide celulares para sus hijos? Y los angelitos le pegan a ella”, le preguntaron al cantante.

Así respondió Jhonny Rivera a mujer que le pidió un celular

Rivera, por su parte, fue claro en señalar que esta no es la primera vez que alguien le pide que le regale algo, solo por ser una figura pública. Anteriormente, el cantante había manifestado su malestar porque personas ingresaran a su finca sin permiso, le pidieran dinero y diferentes objetos.

“Ese es uno de los miles de mensajes que llegan diariamente pidiendo casas, motos, peluches. Increíble, piden para todo. La gente no entiende que yo no soy un banco”, señaló Jhonny Rivera, dando a entender que no cumplirá el sueño de la menor.

La respuesta de Rivera ha sido calificada como “grosera” por algunos usuarios de las redes sociales, pero la mayoría de los mensajes resaltan que, efectivamente, “las personas no deben esperar que los famosos les den cosas” y, en este caso, critican que la mujer, después de cómo la tratan sus hijos, saliera a hacer esta petición.