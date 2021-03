Andrea Padilla recibe premio PETA como mujer defensora de los animales

People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) reconoció a Andrea Padilla con el premio: mujer defensora de los animales / (Instagram: andreanimalidad).

La concejal animalista de Bogotá, Andrea Padilla, fue reconocida por la organización norteameriana People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), en español, Personas por el Trato Ético de los Animales, como mujer defensora de los animales.

Con más de 20 años dedicados a la defensa a la defensa de los animales, Andrea ha ejercido su activismo también desde la política colombiana como concejal por el Partido Alianza Verde. Desde el Concejo de Bogotá ha desincentivado las prácticas taurinas en Bogotá destacando la labor del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal funciones de Inspección, Vigilancia y Control, además de formular los lineamientos del programa distrital de esterilización de gatos y perros.

En su rol político también creó el sistema único de identificación y registro obligatorio de animales de compañía, también impulsó la prohibición de la realización de prácticas y eventos gallísticos en Bogotá y adoptó el ‘Menú ético y sostenible’ una vez a la semana en colegios públicos, comedores comunitarios y entidades distritales, como una estrategia para enfrentar la crisis climática, las enfermedades humanas asociadas al consumo de animales y la crueldad contra los animales.

La filosofía de la bogotana es: “La dignidad de los animales y sus derechos se defienden con acciones”, que la ha inspirado a planear una protesta junto a PETA Latino contra Forever 21 por vender artículos de lana extraída cruelmente; a ser vegana, y a proponer legislación respetuosa con los animales.

Por lo anterior y muchas causas activistas del pasado, PETA Latino decidió exaltar su labor agradeciéndole por lo que hace para defender a los animales en Colombia y en el mundo.

Peta exalto la labor de Andrea Padilla como mujer defensora de los animales / (Twitter: @PETA_Latino).

Esto dijo la concejal bogotana a Noticias Caracol sobre su trabajo:

Creo que (los animales) son las víctimas que más sufren, precisamente porque, aunque se comunican no lo hacen en nuestro lenguaje y eso hace que sea más fácil oprimirlos y más fácil ignorar sus llamados de angustia, su llanto...

Sobre el momento en que decidió iniciar su movimiento por la defensa animal colombiana, Andrea contó cómo comenzó el proceso:

Estamos hablando de una época en la que el Internet era todavía muy precario, entonces yo les enviaba (a Peta) algún mensaje por correo electrónico y ellos me enviaban por correo postal los cassettes, los VHS en aquella época y yo con eso hacía el activismo que podía.

Era muy difícil en ese entonces. Se burlaban de esta causa, o sea que yo creo que en 20 años hemos abierto realmente trocha en esta causa. No es un tema menor, hablar de los derechos de los animales implica denunciar a grandes empresas, implica denunciar a sectores políticamente y económicamente muy poderosos. Yo le dedicaré a esta causa, esta lucha, los días que tenga de vida, cuantos años sean, pese a que he recibido amenazas en varias oportunidades

Por su parte, la presidenta de PETA, Ingrid Newkirk, dio a conocer el concepto en el que tiene a Andrea para poder homenajearla como defensora mujer de los animales:

Andrea Padilla empodera a las mujeres de todas las especies, ya sea presentando proyectos legislativos para evitar que los criadores usen a las perras como máquinas reproductoras, o dando apoyo a las mujeres que rescatan y brindan hogar temporal a animales en Bogotá. Su impresionante trayectoria legislativa la convierte en una visionaria que vale la pena homenajear en este Día Internacional de la Mujer, y todos los días

La trayectoria de Andrea Padilla

Además de ser activista por los derechos de los animales, Andrea es PhD en Derecho de la Universidad de Los Andes y psicóloga de la Universidad Javeriana. Su tesis doctoral se tituló: “Los animales al derecho. Nuevas concepciones jurídicas sobre los animales en América Latina. De la cosa al ser sintiente”.

Ha sido promotora de procesos políticos y de participación ciudadana conducentes a la garantía de los derechos de los animales en Bogotá y Colombia.

Padilla creó el Equipo CER Gatos (capturar, esterilizar, retornar / rescatar) para la atención ética y humanitaria de los gatos ferales y sin hogar en Bogotá. Fue vocera en Colombia de la ONG AnimaNaturalis Internacional (organización iberoamericana para la defensa de los animales), entre 2008 y 2019.

La organización liderada por mujeres le dio el reconocimiento a la colombiana con base en sus victorias legislativas en pro de los animales en Bogotá.

Las iniciativas presentadas por Padilla en 2020 fueron las siguientes:

Acuerdo 775 (2020), que prohíbe clavar objetos filosos a los toros durante las corridas, así como el asesinato de animales en la arena.

Acuerdo 667 (2020), que amplía la disponibilidad en Bogotá de los servicios de esterilización de bajo costo.

Acuerdo 801 (2021), que prohíbe la venta de animales vivos de cualquier especie en mercados al aire libre, prohíbe el comercio de pájaros ornamentales, desalienta la venta de animales de raza y regula la venta de animales vivos dentro de establecimientos comerciales.

Actualmente, en trámite legislativo se encuentra un proyecto de Padilla que reconoce la labor de cuidadores de animales, en su mayoría mujeres. Sin embargo, recientes proyectos legislativos de Padilla también incluyen disposiciones para educar sobre protección animal a los niños en las escuelas, facilitar el procesamiento de maltratadores de animales, desalentar las riñas de gallos y asegurar opciones veganas en el menú de todas las instituciones públicas (por ejemplo: escuelas, prisiones y organismos de gobierno).

La lucha por la defensa animal no se detiene, justamente la última denuncia de la concejal fue sobre la inauguración de una gallera ilegal en la localidad de Fontibón en Bogotá en la tarde del viernes 19 de febrero. Esto alertó la activista bogotana:

Andrea Padilla denuncia inauguración de gallera ilegal en Fontibón, Bogotá / (Twitter: @andreanimalidad).

