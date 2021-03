El periodista William Calderón también fue víctima de atraco por ‘rompevidrios’ en Bogotá

El periodista William Calderón denunció que fue robado por 'rompevidrios' en Bogotá.

En horas de la noche de este jueves, William Calderón publicó en su cuenta de Twitter, que fue víctima de robo cuando se encontraba al norte de la ciudad, exactamente en la calle 122 con carrera 19. En este lugar, delincuentes agredieron su vehículo con el fin de robar unos objetos que están dentro de su carro.

“Acabo de ser víctima de la percepción de inseguridad en Bogotá. Por fortuna solo es ‘percepción’ de inseguridad”, dio a conocer el periodista a través la red social.

Tras la revelación de su mal momento, varios amigos y colegas de Calderón reaccionaron ante su denuncia.

De esta misma modalidad de robo, en las últimas horas, también fue víctima el exfutbolista, presentador y analista deportivo vallecaucano ‘Tino’ Asprilla, quien denunció los hechos por medio de su cuenta de Instagram.

“Vean lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93, me bajo a un cajero, me rompieron el vidrio y me sacaron el bolso que tenía atrás. Vean esto”, expresó mientras mostraba una ventana rota de su vehículo.

Y aclaró que todo ocurrió en el lapso de un minuto, pues solo fue a retirar dinero para cenar en uno de los restaurantes del lugar.

También se conoció que el periodista Carlos Montoya publicó en sus redes sociales que fue víctima de un intento de robo, solo dos días después de haber sido asaltado.

“¿Será que puedo salir hoy tranquilo o LA INSEGURIDAD en la que está la ciudad me volverá a sorprender?”, se cuestionó el comunicador en su cuenta de Twitter.

La percepción de inseguridad en Bogotá aumentó según encuesta de la Cámara de Comercio

De acuerdo con la Encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, dada a conocer el 3 de febrero, el número de personas que se sienten inseguras en la ciudad aumentó ostensiblemente, al pasar de 60% a 76% en el último año.

El estudio analizó la percepción que tienen los ciudadanos de la capital frente a la inseguridad, pero, además, incluyo temas como cuál ha sido el objeto más hurtado, cuales son las víctimas más afectadas entre hombres y mujeres y según, los encuestados cuáles son las medidas que se pueden adaptar para bajar la inseguridad.

La Cámara explicó que, debido a la pandemia del COVID-19, se cambió la manera de encuestar y en esta oportunidad el estudio se realizó de manera telefónica. La encuesta se aplicó a 3.500 ciudadanos de las diferentes localidades de Bogotá a finales del año pasado, específicamente entre el 23 de noviembre y el 14 de diciembre.

Según información de la Cámara de Comercio, se estudiaron variantes como la victimización, rasgos individuales como el género, relación con las instituciones y servicios del Estado, las condiciones del transporte y espacio públicos, la convivencia y el rol de las fuentes de información.

Los resultados arrojaron que la percepción de inseguridad aumentó 16 puntos porcentuales al pasar del 60 % en 2019 al 76 % en 2020, siendo este el nivel más alto que ha alcanzado en este estudio de la Cámra de Comercio la percepción de inseguridad en los últimos 5 años. La percepción de seguridad local, es decir, en el entorno del barrio, también presentó un deterioro, al reducirse del 44 % al 41 % de un año a otro; en este caso, las mujeres se sienten más inseguras en sus barrios que los hombres.

Respecto a las víctimas de hurto en la ciudad, la encuesta arrojó que 132 de cada 1.000 ciudadanos fueron víctimas de robo en el último año (2020), y, de acuerdo con los consultados, lo que más se roban son dispositivos móviles, con un 48%; seguido del robo de dinero, con un 45%, y el hurto de billeteras, con un 38%.

También se presentó un aumento en la victimización, especialmente entre las mujeres; en el estudio del 2019, el 61% aceptaron haber sido víctimas de robo, mientras que para el 2020 se registró un incremento del 20%.

Por el lado de hurtos en el espacio público, 4 de cada 10 encuestados aseguraron haber sido testigos de un delito, lo cual representó tambén un aument con relación al 2019, cuando el resultado fue 3 de cada 10. La calle es el espacio más inseguro, según el 45% de los participantes en el estudio; seguido de los puentes peatonales, con un 22%, y los potreros con un 14%.

En cuanto al transporte, el 78% de quienes respondieron la encuesta cree que Transmilenio es inseguro o muy inseguro, lo cual representa una leve reducción de 3 puntos porcentuales con respecto a las mediciones anteriores.

Finalmente, al preguntar sobre en qué partes se han sentido inseguros durante la pandemia, el 84% de las personas encuestadas respondió que cuando se presentan aglomeraciones en el espacio público, seguido del 79% que no se siente tranquilo en el transporte público, y el 77% cuando van al comercio.

