Corte negó tutela a Jorge Enrique Robledo por debate a Néstor Humberto Martínez

El Senador Jorge Enrique Robledo perdió tutela ante exfiscal Néstor Humberto Martínez.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela impuesta por el senador Jorge Robledo que buscaba detener un proceso penal en su contra por cuenta de una denuncia realizada por el exfiscal Néstor Humberto Martínez que aseguraba que Robledo había incurrido en injuria y calumnia.

Martínez inició el proceso judicial después de que el congresista hubiera hecho unas afirmaciones contra él en un debate por el escándalo de Odebrecht.

Robledo, quien sostuvo en su defensa que la tutela presentada ante la Corte era de índole “razonable”, dado que pretendía proteger la libertad de expresión con la que cuentan los congresistas para hacer aseveraciones en debates públicos, informó de su proceder en una videoconferencia vía Twitter el pasado 11 de marzo.

Sin embargo, la Sala de Casación Civil de la Corte negó su petición: en su fallo, aseguró que la instancia a la que corresponde definir si la conducta del senador está protegida por la inviolabilidad parlamentaria es a la Sala de Instrucción.

Los antecedentes de una pelea entre dos “pesos pesados” de la política colombiana

Archivo: exfiscal Néstor Humberto Martínez implicado en una pelea de control político con el senador Jorge Robledo

Fue después del cuarto debate que sostuvo el senador Jorge Robledo en el marco del escándalo por el ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht a campañas políticas en 2014, que el exfiscal Néstor Humberto Martínez procedió a denunciar a Robledo por injuria y calumnia en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Como respuesta, Robledo interpuso una tutela en la misma sala, en la que solicitó que se le reconozca este derecho dado que “Los precedentes judiciales de las Altas Cortes son claros en indicar que los congresistas no podemos ser perseguidos por nuestras opiniones, ni siquiera aquellas expresados en redes sociales, precedentes que desconoce la Sala”.

Así mismo, el senador indicó que la Sala de Instrucción del alto tribunal ha ejecutado una serie de decisiones que lo han afectado como parte interesada en la pugna que sostiene contra Martínez tras serle abierta una indagación preliminar.

“Voy a convocar el quinto debate sobre Odebrecht porque todavía falta mucha cosa por destapar y por mirar. Lo que quiere decir que volveré al Senado de la República a hablar de este mismo tema, no me van a silenciar”, declaró el congresista en su momento, aunque aún no ha convocado dicho espacio.

Las reacciones de colegas de Robledo, como el senador Armando Benedetti, oscilaron entre la solidaridad con el congresista y el ataque contra Martínez Neira.

Benedetti acusó al exfiscal de buscar una coartada para librarse de la responsabilidad que tendría en este caso de corrupción.

‘Uno solo graba a otra persona o porque tiene miedo por su vida o su seguridad, como el presuntamente asesinado Jorge Enrique Pizano lo hizo con Néstor Humberto Martínez, o porque es un hampón”, indicó el parlamentario en declaraciones a la emisora radial La FM de RCN radio, al ser publicado un registro de audio de 2018 en el que Martínez Neira sostiene una conversación con un testigo en el caso Odebrecht.

Desde otra orilla ideológica, el senador Antonio Sanguino, además de respaldar a Robledo, cuestionó que Néstor Humberto Martínez no hubiera divulgado los resultados de la investigación a las campañas de Santos y Zuluaga durante su periodo como Fiscal General de la Nación.

“Debe el exfiscal Martínez contar el resultado de las investigaciones que la Fiscalía bajo su mando adelantó sobre la presencia de dineros de Odebrecht en las dos principales campañas, la de Santos y la del Centro Democrático en cabeza de Óscar Iván Zuluaga”, expresó Sanguino en el foro virtual citado por Robledo.

Con el fallo de tutela en su contra, Robledo tendrá por delante la tarea de convocar dicho debate y demostrar, con argumentos antes que con aseveraciones, el rol del exfiscal en el caso Odebrecht.