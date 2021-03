“Por el dinero, todo el mundo te traiciona”: ‘Epa Colombia’ enciende las redes sociales con indirecta a Yina Calderón

La influenciadora Daneidy Barrera Rojas 'Epa Colombia'.

Una nueva polémica envuelve a dos de las influenciadoras más sonadas últimamente en el país. Esta semana, ‘Epa Colombia’ y Yina Calderón encendieron las plataformas digitales a punta de indirectas. Recientemente, Calderón sorprendió a sus seguidores cuando les compartió una noticia de lo que al parecer sería el nuevo emprendimiento familiar.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer, que se hizo célebre gracias a su aparición en ‘Protagonistas de nuestra tele’, publicó un video en el que aparece con una de sus hermanas anunciando que emprenderá en el mundo de las queratinas.

“¿Ustedes conocen a mi hermana Juliana? Pronto va a sacar su línea de keratinas, la estudiamos desde hace muchos meses y por fin tenemos la fórmula. Dentro de poco la saca”, afirmó Yina.

Hermana de Yina Calderón anunció que lanzará su marca de Keratinas... ¿Competencia directa para Epa Colombia? pic.twitter.com/P7rtgmXk7y — Pille pues (@PuesPille) March 16, 2021

Después de compartir el anuncio, varios internautas se refirieron al nuevo producto de la hermana de Yina Calderón y comenzaron a especular sobre si será la “competencia de ‘Epa Colombia’”.

“La envidia lo puede todo”, “en vez de enfocarse en su negocio, se mete en lo de los demás” y “la Epa puede con eso y más”, fueron algunos comentarios que dejaron los internautas.

Tras los comentarios, Yina dejó claro que no será su marca, sino de su hermana y que “el sol sale para todos”, expresando que todos tienen oportunidad y derecho de emprender y seguir adelante. Asimismo, afirmó que apoyará a su hermana en su emprendimiento.

“Como hermana debo apoyarla, pero no es mía. No me interesa competir, nadie es dueña de nada y pienso que pa’ todo mundo hay”, expresó Yina.

Yina también indicó que como todo en la vida este tipo de proyectos requieren tiempo y varias pruebas para poder ofrecer un buen producto. Sin embargo, no reveló cuando será lanzado al mercado.

Por su parte, este miércoles ‘Epa Colombia’ publicó en sus historias de Instagram una serie de videos en los que se refería al tema y muchos de sus seguidores lo tomaron como una indirecta para Yina.

“¿Hasta dónde llega la envidia de una persona? (…) Yo no tengo competencia (…) Uno no tiene amigas. Por el dinero, todo el mundo te traiciona”, sostuvo Daneidy.

A esta guerra de indirectas se sumó Manuela Gómez, quien le dio el lado a ‘Epa’. La también exprotagonista de Nuestra Tele, publicó una historia donde habló del emprendimiento.

“No se me ha pasado en ningún momento sacar línea de keratinas porque sería hacerle la competencia directa a una colega mía y yo sé lo difícil que es emprender, entonces no aguanta”, puntualizó la DJ.

Cabe recalcar que, en los últimos meses la relación de amistad que lograron iniciar Yina y Manuela luego de años de conflicto, se vio nuevamente afectada. Esta vez por un problema económico que tuvieron en un negocio.

Hace unas semanas, Gómez confesó por qué terminó su amistad con Calderón. A través de sus historias de Instagram, Manuela señaló que son muchas veces las que los seguidores le han preguntado qué pasó con Yina, pues hace un tiempo se les vio juntas tras solucionar los problemas del pasado.

Debido a la insistencia, la también empresaria sacó de la duda a los usuarios, dejando en claro que no fue por su culpa que la amistad llegó a su fin.

“La amistad con Yina no terminó de parte mía, simplemente ella decidió terminar la amistad conmigo o alejarse por no cumplir con su palabra y no cumplirme con un negocio que teníamos”, explicó Gómez.

Asimismo, señaló que ella es una persona responsable con los negocios que hace, contrario a lo que al parecer sucede con Yina, según sus declaraciones.

“Lo que pasa es que yo soy una mujer muy muy seria para mis negocios y la parte del trato que me tocaba a mí yo la cumplí y me quedé esperando meses a que ella me cumpliera”, puntualizó la exprotagonista.

