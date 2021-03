“Sebastián Villa no es crack, toma malas decisiones“ asegura periodista argentino

Soccer Football - Primera Division - Boca Juniors v River Plate - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - March 14, 2021 Boca Juniors' Sebastian Villa celebrates scoring their first goal Pool via REUTERS/Marcelo Endelli

Sebastián Villa ha sido uno de los hombres más importantes para el entrenador Miguel Ángel Russo, en el inicio de la Copa de la Liga Profesional, en Argentina. El futbolista colombiano ha disputado los cinco compromisos de Boca Juniors en el torneo y ya se reportó en las redes en tres oportunidades: firmó un doblete ante Vélez Sarsfield, un par de semanas atrás, y le anotó a River Plate, el último fin de semana, por la vía de la pena máxima.

El rendimiento del antioqueño de 24 años fue motivo de análisis del equipo de ESPN F.C., en las últimas horas, y se llevó las críticas del reconocido periodista Miguel Simón, quien no se guardó nada e indicó que es un jugador que no resuelve bien las situaciones que se le presentan durante los partidos, de cara a la portería. “Villa hoy no es crack, porque un crack toma buenas decisiones y él, si tiene algo que se le pueda achacar, es que habitualmente elige la equivocada”, indicó el reconocido narrador.

Su compañero en el programa, el histórico defensor de la ‘albiceleste’, Óscar Ruggeri, se mostró de acuerdo con la afirmación y señaló que el calificativo de crack está reservado para muy pocos y que al colombiano al que se lo otorga es Carlos el ‘pibe’ Valderrama, a quien tuvo la oportunidad de enfrentar en los duelos entre Argentina y la ‘tricolor’, dos décadas atrás.

La discusión alrededor de Villa también trajo a escena a otro talentoso jugador ‘cafetero’ de la plantilla actual de Boca Juniors, Edwin Cardona, y el panelista Mariano Closs se refirió a la calidad del mediocampista y los motivos por los que algunos periodistas le dan el rótulo de crack.

“Nosotros nos entusiasmamos porque hablamos del fútbol argentino todos los días, pero hay que ver en qué categoría ubicamos nuestro campeonato. Cardona es el ‘distinto’ del balompié local, pero cuando fue al exterior no se destacó y uno tiene que ser crack en la Argentina, en México, en Europa y donde sea”, apuntó el relator.

Boca Juniors marcha en la quinta casilla del grupo B del campeonato doméstico, con nueve puntos, y todavía no conoce el sabor amargo de la derrota. Su próxima cita en el torneo será con Talleres de Córdoba, el fin de semana que se avecina, y luego medirá fuerzas con Independiente, que lleva una buena racha de cuatro triunfos al hilo y es líder de la zona, junto a Vélez Sarsfield, con 12 unidades.

