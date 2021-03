Después de tres meses, la presentadora Jessica de la Peña mostró por primera vez a Sebastián, su segundo hijo

Jessica de la Peña / Instagram

Una de las situaciones que más emocionó a todos los fans de Jessica De La Peña fue la noticia de su segundo embarazo. La presentadora y su esposo, Ernesto Chalela, tampoco ocultaron la alegría de poder traer a este mundo a otro bebé y por ello compartieron la noticia en sus redes sociales, donde incluso los internautas fueron testigos de la emoción de la pareja tras enterarse que tendrían un niño.

Sebastián llegó a la familia de la presentadora para hacerle compañía a Luna, su hija mayor, que nació en septiembre de 2017. Con la noticia de su segundo embarazo, Jessica despertó comentarios entre sus seguidores por convertirse en madre nuevamente con más de 40 años.

Aunque Sebastián Chalela De La Peña nació el 9 de diciembre de 2020, sus padres decidieron mostrarlo por primera vez al mundo hasta este 15 de marzo a través de varias publicaciones de Instagram.

El primero en hacerlo fue Ernesto, quien mostró de cerca el tierno rostro de su pequeño hijo quien, como Luna, heredó los ojos claros.

“Hola soy Sebastián, tengo 3 meses y hoy estuve en el mar por primera vez”, detalló el esposo de la presentadora de noticias.

Luego, fue Jessica De La Peña la encargada de compartir otra foto del menor, esta vez sentado en un mueble y mirando fijamente a la persona encargada de retratar ese momento. La presentación oficial estuvo acompañada por un conmovedor mensaje en la que Jessica agradeció a Dios la oportunidad de conformar una hermosa familia y también reveló algunos detalles como la fecha exacta de nacimiento del pequeño:

“Sebas, tú y Luna (sic), son la muestra fehaciente del amor de Dios y de la Virgen. A todas las mujeres que me siguen les digo, se vale soñar, se vale pedir al cielo con toda la fe del mundo y recibir la recompensa. No desfallezcan nunca en alcanzar sus sueños! Te amo Dios, me lo has dado todo, mi familia está completa! TEAMO”, escribió la periodista en la publicación.

La publicación ya cuenta con miles de reacciones y cientos de mensajes de amigos, familiares y seguidores, que admiraron la increíble belleza del pequeño y felicitan a los padres.

Entre los comentarios se destacan: “Cosita Divina”, “Qué pelao tan divino”, “Hermoso principito”

Asimismo, por medio de historias detalló el nacimiento del pequeño e hizo testigo a sus seguidores de cuánto ha crecido, pues en las publicaciones mostró fotografías del primer mes de vida del bebé.

“Sebastián Chalela De La Peña nació el 9 de diciembre de 2020 a las 4:25 p.m., 3 días antes de lo esperado.”, detalló.

Recientemente, una de las presentadoras más recordadas en el país dedicó unas palabras de aliento para las mujeres que quieren ser madres pero son mayores de 40.

“Me alegra haber sido un mensaje de esperanza para todas aquellas mujeres que sueñan con ser mamás y creen que se les pasó el tiempo o el momento, nunca pensé que tocaría tantos corazones por hacer las cosas “distinto”… A ustedes siempre gracias por su cariño y sus palabras generosas!”, escribió en sus redes.

SEGUIR LEYENDO: