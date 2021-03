Iván Duque aclaró que no extenderá su período presidencial

Colombia's President Ivan Duque speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia, March 12, 2021. Picture taken March 12, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

Desde hace varios días se ha corrido el rumor de que funcionarios del gobierno de Iván Duque pretenden impulsar una reforma constitucional que unifique el calendario electoral; es decir, que el presidente extienda por dos años su período presidencial con el fin de que su selección concuerde con las de las autoridades locales.

Frente a este posible alargue de la administración del primer mandatario, la semana pasada varios congresistas y figuras políticas, sobre todo de la oposición, le pidieron a Duque que aclarara si apoyaba o no la propuesta de algunos de sus seguidores.

Uno de los que cuestionó la propuesta fue Humberto de la Calle, quien, por medio de su cuenta de Twitter, trinó: “Duque dijo que estaría solo cuatro años en el poder. Yo le creo, pero como dice el senador Velasco hay rumores sobre injerencias para prorrogar el período. El presidente debe cortar eso de un tajo”.

La respuesta del presidente se conoció gracias a una entrevista que el mandatario le concedió a la Agencia Reuters, en la cual aseguró que no ha comisionado a ninguno de sus funcionarios para que intervengan en ese tema y de esta manera descartó que tenga intención de alargar su período presidencial hasta el 2024.

“Aquí no hay funcionarios de Palacio llamando a nadie sobre todo para hablar de esos temas, nuestra agenda es muy clara, vacunación masiva, reactivación segura, una gran agenda social y la recuperación de las finanzas públicas y ejecutar las obras del compromiso por Colombia (...), yo fui elegido para un periodo de cuatro años del 7 de agosto de 2018 al 7 de agosto de 2022”, dijo Iván Duque para la Agencia Reuters.

Esta confirmación de que no está interesado en extender su periodo presidencial, Duque invalidó los comentarios del senador del Partido Liberal Luis Fernando Velasco, quien fue el primero en hablar al respecto, diciendo que: “Me cuentan que están llamando (a congresistas) funcionarios de altísimo nivel del Gobierno a ambientar esta propuesta. No sigan llamando al Congreso a ambientar estos temas. No quiero creer que el presidente está detrás de esto. No podemos quitarle la soberanía al pueblo con solo el voto de 262 colombianos que estamos en el Congreso”.

Además, el senador liberal le pidió a Duque o a Daniel Palacios, ministro del Interior, que se pronunciaran al respecto. En el caso del ministro, en una entrevista que dio para el periódico El Espectador habló sobre las sesiones que reanudará hoy el Congreso de la República, donde el Gobierno llega con tres ambiciosas reformas: salud, justicia y fiscal, y sobre el tema de la extensión presidencial.

Diego Palacios dijo en la entrevista que lo único que ellos saben es lo que se ha dicho en los medios, es decir, “que hay un proyecto que la Federación de Municipios y la Federación de Departamentos han venido promoviendo y que es un proyecto que radican cada cuatro años. Hace cuatro años también se propuso una extensión del período de los alcaldes para unificarlos con los del presidente y así tener una planificación más unificada en los planes de desarrollo. Eso no hace parte de la agenda legislativa del Gobierno, no conocemos ningún texto y hemos escuchado anuncios. El Gobierno nacional no está en eso”.

Y por último, aclaró y confirmó lo que dijo el primer mandatario en la entrevista con la Agencia Reuters. “El presidente ha sido claro y ha hablado que su mandato va hasta el 7 de agosto del 2022″, finalizó el ministro del Interior.

Seguir leyendo: