Ella es Kali Uchis, la colombiana que ganó Grammy por mejor grabación Dance

La cantante colombiana, Karly Marina Loaiza, más conocida como Kali Uchis, ganó este domingo, 14 de marzo, su primer premio Grammy en la categoría ‘Mejor Grabación Dance’, con la canción ’10 %’. El éxito fue lanzado hace dos años, en 2019, y lo produjo junto al artista haitiano Kaytranada.

El anuncio del premio lo hizo la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, encargada de organizar el premio, por medio de su cuenta oficial de Twitter. “Felicitaciones a los ganadores de Mejor Grabación Dance: @Kaytranada feat @KaliUchis y @NealdaMixer”. La cantante pereirana reaccionó, también por medio de sus redes sociales, diciendo que: “Ganamos el Grammy!! Quéeee!! Aaahhh!!”.

Karly Marina Loaiza nació en en el norte de Virginia, cerca a Washington D. C., Estados Unidos. Se crio en Pereira, Risaralda, donde llegó a estudiar hasta tercer grado. Tiene las dos nacionalidades ya que sus padres son de Colombia. Posteriormente volvió a Estados Unidos, donde sus papás trabajaron y se dedicaron aprender inglés.

Durante su adolescencia en América del Norte trabajó en varias ocasiones ya que le tenía resistencia a los estudios, esto le causó tener alguno que otro desacuerdo con su padre, según el portal Fucsia. “Llegué a Estados Unidos a trabajar sin educación y cuando pudo decidió estudiar. A mí también me gustaba, pero como soy artista para él fue muy difícil ver que tenía otros intereses. El problema es que no creía en la educación de una escuela de arte”.

Es la menor de cuatro hermanos, tres hombres y una mujer, al ser mucho mayores que ella se convirtió en la consentida. Desde pequeña se entretenía y se divertía dibujando, escribiendo historias y poemas. También le gustaba mucho ir al cine; uno de sus sueño fue aprender a crear y dirigir películas, manejar la cámara y componer música. Trató aprender a manejar la guitarra, aprendió a tocar saxofón y participó en las bandas musicales de su escuela.

Cuando comenzó a vincularse más de cerca con la música pensó que solo se dedicaría a componer y escribir canciones. Para ese mismo portal comentó que: “No me daba pena cantar para mis tías, pero no me imaginaba frente al público o delante de una cámara”.

Luego, cuando empezaba a tomar cierta autonomía, dedicó en grabar su propia música, cantar y ser actriz. “No quería esperar tres, cuatro o cinco años a que mi vida artística despegara, o dejar hasta después de terminar mis estudios en la escuela de arte o de música, así que me dije: ‘Soy joven y tengo que hacerlo ya’”, añadió para el portal.

Gracias a esta decisión comenzó a grabar sus sencillos, en los que, en un principio, tuvo el apoyo de una prima y una amiga de Pereira. Este trio comenzó a tomar algunas fotos. Y luego, decidieron grabar un video musical para lanzar una de sus primeras canciones ‘Honey Baby’.

Este y otros producciones, como Drunken Babble, en el año 2013, fue su primer mixtape, unos temas producidos por ella en los que recopiló una serie de canciones que se vieron influenciados por la múscia de los años sesenta y setenta, y diferentes géneros musicales como hip-hop, reggae y R&B.

Esta mezcla causó que su voz empezara a ser escuchada en Los Ángeles y llegó a oídos de músicos importantes en esta industria. “Me escribieron por Twitter, Instagram o por correo electrónico desde Los Ángeles o Nueva York para que los visitara e hiciera música con ellos. Eran gente como Snoop Dogg, Diplo, A$AP Rocky y Tyler, The Creator, y los productores de Lana del Rey. Por supuesto, no lo podía creer y me preguntaba ‘¿esto cómo pasó?’” contó para Fucsia.

Ya ha colaborado en producciones con Snoop Dogg, la cantante británica Jorja Smith (Tyrant); Damon Albarn, de Gorillaz, con In My Dreams; con Tame Impala, con la canción Tomorrow; y con artistas colombianos como Reykon y Juanes.

Por último, espera conseguir un apartamento en Medellín para poder vivir cerca a sus papás quienes volvieron a vivir en Colombia hace varios años.

