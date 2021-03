Human Rights Watch le pide al gobierno Duque esclarecer con urgencia lo que sucedió en el bombardeo de Calamar, Guaviare

En la imagen el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El pasado 2 de marzo, el ministro de Defensa, Diego Molano informó que varios disidentes de las Farc habían sido abatidos en inmediaciones del río Ajajú, vereda Buenos Aires del municipio de Calamar (Guaviare). Tras una operación aérea que involucró bombardeos, en tierra se dio un combate en el que murieron otros subversivos.

“Sin tregua contra narco-criminales que le roban la tranquilidad a los colombianos. En bombardeo de nuestras Fuerzas Militares con apoyo de Fiscalía fueron neutralizados 13 integrantes de la disidencia de las Farc comandada por alias “Gentil Duarte” en Calamar”, trinó el ministro Molano.

Pues sobre esta operación militar llegaron denuncias de que en ese campamento habrían menores de edad. De hecho, Medicina Legal ya confirmó que los cuerpos de Yeimi Sofía Vega de 15 años y Danna Montilla de 16, murieron tras el bombardeo.

Es por esto, que José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) le solicitó al gobierno de Iván Duque “esclarecer urgentemente la mayor cantidad de información sobre esta operación”.

“¿Quienes murieron? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cómo se adoptó la decisión de atacar este campamento? Ya han pasado más de 10 días y aún no hay información clara”, cuestionó Vivanco, quien compartió el relato de Luz Amparo Merchán Ruiz madre de Yeimi Sofía Vega.

El gobierno colombiano debe esclarecer urgentemente la mayor cantidad de información sobre esta operación.



¿Quienes murieron?

¿Cuál era el objetivo?

¿Cómo se adoptó la decisión de atacar este campamento?



Ya han pasado más de 10 días y aún no hay información clara. https://t.co/QhM6mRyCRr — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) March 13, 2021

En diferentes medios de comunicación, la mujer con un gran dolor contó que le dijeron que efectivamente el cuerpo de su hija llegó a Medicina Legal sede Villavicencio tras el bombardeo en Calamar. Sin embargo, relató que la menor no murió producto de ese ataque aéreo sino en medio de un enfrentamiento entre los soldados y el grupo criminal.

“Vean yo estoy reclamando a mi niña de 15 años, no sé por qué niegan que hay niños menores de edad, por qué tienen que negar eso, no lo oculten, acepten la realidad”, señaló doña Luz Amparo a los medios de comunicación que se encuentran en la zona de San José del Guaviare.

Comentó además que, hace dos años no sabía del paradero de su hija porque ella decidió escaparse de la casa. “Yo no sabía que mi hija estaba allá, por eso vi el nombre de mi hija y me vine para acá”, agregó la mujer.

En conversación con Semana, la madre de esta menor indicó: “Los hijos podrán ser lo que sean, pero uno de papá sufre con su muerte. Ella era una niña, mi niña (...) Nosotros somos de familia muy pobre, cuando ella cumplió los 15 en junio del año pasado yo lloré mucho porque no tenerla cerca y no podérselos celebrar, pero hoy lloro porque no la volveré a ver”.

Por su parte, el exconcejal Hollman Morris, uno de los primeros en dar a conocer las denuncias sobre menores de edad muertos en ese bombardeo, comentó que ese campamento de las disidencias que fue atacado habría estado conformado mayoritariamente de niños reclutados a la fuerza.

“El hospital de San José de Guaviare nos dicen que llegaron menores de 12 y 13 años heridos. Conocimos la historia de Danna de 16 años fallecida. 4 menores ¿cuántos menores habían? ¿Por qué no han dicho cuantos?”, insistió en preguntar Morris al Gobierno.

Seguir leyendo: