Reviven entrevista de Gustavo Petro de 2018 en la que responde cuánto tiempo se quedaría en el poder si fuera presidente

Gustavo Petro. (Colprensa - Álvaro Tavera).

Este jueves 11 de marzo, una entrevista que le hizo la F.M. en 2018 al entonces candidato presidencial Gustavo Petro se viralizó en las redes sociales, específicamente un fragmento de esa conversación que habla sobre cuánto tiempo se quedaría el político en el poder en caso de que ganara.

La pregunta que se hizo en el programa fue: “¿cuántos años piensa quedar en el Gobierno?” A lo que Petro respondió, “nuestra constitución dice que 4 años”. Luego, el periodista Luis Carlos Vélez vuelve a preguntar: “¿va hacer algo para quedar 4 años más?” El entonces candidato señaló que no, “no lo necesito”.

LA FM

La tendencia de esta entrevista se dio por el supuesto lobby que estarían haciendo funcionarios del Gobierno de Iván Duque para ampliar el periodo presidencial y legislativo hasta 2024. Fueron los senadores Iván Cepeda y Luis Fernando Velasco quienes hicieron la denuncia de que en el Congreso se estaba hablando de esa posibilidad.

“Me dicen que en el gobierno siguen promoviendo la idea de aplazar elecciones presidenciales y de Congreso. Para ello están endulzando los oídos de congresistas de bancadas oficialistas con promesas de 2 años más de “gobierno de la legalidad”. Siguen soñando el golpe parlamentario”, escribió en Twitter el senador del Polo.

Mientras que el liberal le contó a Semana: “Particularmente algunos miembros del Gobierno están mucho más comprometidos de lo que uno imaginaba. Cuando salió la propuesta por parte de la Federación Nacional de Municipios, creí que era simplemente un gesto lambón de alguien que quería mandar un mensaje a sus alcaldes”.

“Pero comienza a generar preocupación cuando uno habla con sus propios compañeros del Congreso que, independientemente de que sean de partidos del Gobierno, le confiesan a uno que los han llamado y les están hablando de ese tema, cosa que me parece una gravedad extrema porque lo que se está hablando no solo es un golpe de Estado constitucional, sino un acto antidemocrático que no le hace bien al país”, explicó Velasco en ese medio.

Sobre esta idea se habló a mediados de febrero de este año cuando varios medios de comunicación aseguraron que, entre algunos congresistas sonaba una propuesta de prolongar, por dos años más, el gobierno del presidente Iván Duque.

En su momento, el senador Gustavo Petro rechazó esa opción. “Hay algunos parlamentarios que plantean prorrogar el gobierno de Duque y el periodo del Congreso, por dos años, y no hacer elecciones el año entrante con la excusa del covid, se trataría de un golpe de Estado parlamentario. El desespero para detener el cambio los lleva a la locura”, dijo el político.

Para el senador Velasco, el único que puede frenar desde ya la idea de prolongar el periodo presidencial es el mismo Iván Duque, ya que estas propuestas y llamadas de algunos funcionarios al Congreso motivan un golpe de estado constitucional.

La discusión salió de la Federación Colombiana de Municipios, que propuso prorrogar por dos años más el mandato de Iván Duque. “Estamos hablando de $3.5 billones (que se ahorrarán). Estamos pensando en alcaldes y gobernadores que perdieron todo un año de gobierno (…) hay que buscar que gobernemos bien y que se ejecuten los planes de desarrollo”, expresó a W Radio el director ejecutivo de la Federación de Municipios, Gilberto Toro.

Con esta propuesta la extensión del período presidencial y del Congreso actual aumentaría a dos años, para que concuerde con la finalización de los mandatos regionales, o se reduciría el período del próximo presidente y Congreso elegido en 2022 por dos años, para elegir nuevo presidente y Congreso en 2023 y que entre en funciones a partir del 1º de enero de 2024.

SEGUIR LEYENDO: